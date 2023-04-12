Seren Serengil, 4 yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldı

Sabah saatlerinde evli bir kadının yasak aşk yaşadığını iddia ederek dikkatleri üzerine çeken Seren Serengil, 4 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serengil, "Gördüğüm lüzum üzerine ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum" dedi.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Seren Serengil, uzun süredir aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisini bitirdi. Serengil'in sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

"BUNDAN SONRAKİ HAYATINDA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Saatler önce evli 2 çocuk sahibi bir kadının yasak aşk yaşadığı iddia ederek tepki gösteren Seren Serengil, son paylaşımında ilişkisini bitirdiğini söyleyerek "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seren Serengil'in yasak aşk yaşadığını iddia ettiği kişinin Mustafa Rahman Tohma ile bağlantısının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.