Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arayan 19 asker, metan gazına maruz kaldı. Dün akşam saatlerinde 5 askerimizin şehit olduğu açıklanırken, bu sabah saatlerinde 3 askerin daha şehit olduğu bildirildi. Şehit sayısı 8'e yükselirken, acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat camiasından da peş peşe taziye mesajları geldi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için görevlendirilen 19 asker, bölgede yoğun şekilde bulunan metan gazına maruz kaldı. Yaşanan elim olayda şehit sayısı 8'e yükseldi. Türkiye'yi derinden sarsan bu gelişme, yürekleri dağladı. Kahreden haberin ardından sanat dünyasından da peş peşe taziye mesajları geldi. Birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şehitlerimizi andı, ailelerine başsağlığı diledi.

BURAK ÖZÇİVİT

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

GÜLBEN ERGEN

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

YASEMİN ŞEFKATLİ

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

SEFO

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

DEMET AKALIN

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

BEHZAT UYGUR

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

YAĞMUR YÜKSEL

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

ADEM KILIÇCI

MSB'den yapılan açıklamada, '6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.' denildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi

Kahreden haberi MSB verdi! Şehitlerimizin sayısı 8'e yükseldi
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