Özge Gürel-Serkan Çayoğlu Düğününe Damga Vuran Detay!

'Kiraz Mevsimi' adlı dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti, geçtiğimiz ay evlenmişti. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, bugün İtalya'da düğün yapıyor. Çiftin düğününe 'kale' detayı damga vurdu. İşte ilk kareler...

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, geçtiğimiz ay nikah masasına oturdu.

Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

KALEDE DÜĞÜN

Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti, bu akşam İtalya'da düğün yapıyor. Düğün yeri için Verona'da romantik bir kaleyi seçen çiftin düğün törenine yaklaşık 100 davetli katılacak.

İŞTE DÜĞÜNDEN İLK KARELER...

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu, 'Kıbrıs: Zafere Doğru' adlı dizide Ankaralı Ali'yi canlandırıyor.

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile evlidir.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile evlidir.