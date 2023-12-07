Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti

FOX TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Baba Altınbilek önceki İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

TÖRENE ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Hilal Altınbilek'in babası, önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine rol arkadaşı Onur Tuna, Kerem Alışık ve Kerem Çatay gibi isimler katılarak Altınbilek'i acılı gününde yalnız bırakmadı. Törende güçlükle ayakta duran Altınbilek, herhangi bir açıklama ya da paylaşım yapmadı.

Geçtiğimiz sene 19 Mayıs'ta babasının doğum gününü kutlayan Altınbilek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İyi ki varsın iyi ki doğdun canım babam. Kıymetlim… Uzun, sağlıklı huzurlu mutlu yıllarımız olsun" ifadelerini kullanmıştı.