28 yaşındaki model Sika Moon, yapay zeka ile oluşturduğu kopyası sayesinde ayda 20 bin dolar kazanıyor. Kopyası aracılığıyla hayranlarıyla etkileşim kuran Sika, durumundan oldukça memnun.

Daha önce cinsel içerikli filmlerde oynayan 28 yaşındaki model Sika Moon, yapay zeka ile yaptığı kopyası sayesinde ayda 20 bin dolar kazandığını söyledi. Sika, bu rakamın cinsel içerikli filmlerden kazandığından çok daha fazla olduğunu söyledi.

KOPYASINI OLUŞTURDU

Berlin'de yaşayan 28 yaşındaki model Sika Moon, binlerce hayranıyla iletişim kurmak için yapay zeka (AI) kullanarak kendisinin bir kopyasını oluşturdu.

20 BİN DOLAR KAZANIYOR

Takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olduğunu belirten Sika Moon, yapay zeka ile yaptığı kopyası sayesinde ayda 20 bin dolar kazandığını söyledi.

POTANSİYELİNDEN BÜYÜLENDİM

Sika, "Beş yıl boyunca yetişkin eğlence endüstrisinde çalıştıktan sonra, bu işteki tekrarlayan ve yaratıcı olmayan çalışmalardan sıkıldım. Sanat yaratmaya geri dönmeye karar verdim ve "AI" destekli sanat yaratımının potansiyelinden büyülendim. Bu nedenle, kendimi AI araçlarının yardımıyla her zaman hayalini kurduğum kız olacak şekilde yeniden yarattım. Mükemmel, daima genç kişiliğimle."

YAPAY ZEKANIN GETİRDİĞİ GÜZELLİK STANDARTLARINA KARŞI UYARDI

Psikolog Dr. Catherine Hallissey, yapay zeka kullanarak olmak istedikleri insanları yaratan kişilerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini ve zararlı ve uygunsuz güzellik standartlarından kaçınmaları gerektiğini söyledi.