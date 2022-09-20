Miss Turkey 2022 birincisi resmen belli oldu! Üçüncü sırayı alan ismin annesi de Avrupa güzeli

Türkiye'de geniş bir kesim tarafından takip edilen Miss Turkey yarışmasında derecelendirmeler belli oldu. Türkiye'nin en güzel kızı unvanını Nursena Say alırken, ikinci sıraya Aleyna Şirin geldi. Üçüncü sırayı ise Avrupa güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan aldı.

Türkiye'de özellikle magazin otoriterleri ve dizi-film sektörü tarafından merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerinin sonuçları bu akşam belli oldu. Yarışmada birincilik ipini göğüsleyen isim 24 yaşına ve 1.80 boyundaki Nursena Say oldu. İkinciliği 21 yaşındaki Aleyna Şirin kazanırken, 1984 yılında Miss Europe'yi kazanan Neşe Erberk'in 23 yaşındaki kızı Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu.

MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

Salı akşamı gerçekleşen oylama sonrasında 19 numara ile yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı unvanını elde etti. Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu ve mimar olarak görev yapıyor.

ÜLKEMİZİ MISS WORLD'DE TEMSİL EDECEK

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü, Aleyna Şirin ikinci oldu. Nursena Say, aldığı bu unvanla birlikte Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

NEŞE ERBERK KİMDİR?

Neşe Erberk, Türkiye Güzellik Kraliçesi ve Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli olarak biliniyor. Ayrıca fotomodel ve iş kadını olarak da tanınıyor. Robert Kolej'ini bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Erberk, 1983'te girdiği bir yarışmada Türkiye güzeli seçildi. Sonrasında ise Türkiye'yi Avrupa'da temsil ederek bir başarı da orada kazandı. Erberk'in bir yılbaşı gecesinde ünlü sanatçı Zeki Müren'le dans ettiği görüntüler ise günümüzde dahi çok izlenenler arasında yer almaktadır.

Selin Erberk, mutluluğunu annesi ve kız kardeşiyle birlikte paylaştı.

İşte tescilli Türkiye güzelleri:

Nursena Say

Aleyna Şirin

Selin Erberk