Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, pozlarıyla adından söz ettirdi

Günlerdir merakla beklenen Miss Turkey 2022 güzeli 19 numarayla mücadele eden Nursena Say oldu. Türkiye'nin En Güzel Kızı unvanını alan Say, kısa sürede gündem olurken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da merak uyandırdı.

Türkiye'de özellikle magazin otoriterleri ve dizi-film sektörü tarafından merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerinin sonuçları dün akşam belli oldu. Yarışmada birincilik ipini göğüsleyen isim 24 yaşındaki 1.80 boyundaki Nursena Say oldu.

ÜLKEMİZİ MISS WORLD'DE TEMSİL EDECEK

Büyük bir heyecanla takip edilen yarışmada ikinciliği 21 yaşındaki Aleyna Şirin kazanırken, 1984 yılında Miss Europe'yi kazanan Neşe Erberk'in 23 yaşındaki kızı Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu. Salı akşamı gerçekleşen oylama sonrasında 19 numara ile yarışan Nursena Say, Türkiye'nin En Güzel Kızı unvanını elde etti. Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu ve mimar olarak görev yapıyor. Nursena Say, aldığı bu unvanla birlikte Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

NURSENA SAY: YOĞUN DUYGULAR YAŞADIM

Dün yarışma devam ederken Instagram hesabından paylaşım yapan Nursena Say, "Bu süreçte yanımda olan, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok yoğun duygular yaşıyorum. Harika bir kamp süreciydi. Birbirinden güzel insanlar tanıdım. Tüm arkadaşlarımın yolu açık olsun" dedi.

POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Miss Turkey 2022 güzeli Nursena Say, yarışmanın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Instagram'da şimdilik 22,9 bin takipçisi bulunan Say, pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

İşte Nursena Say'ın bazı pozları...

