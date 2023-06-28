Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evleneceği iddiasını yalanladı

5 yıllık evliliklerini 2019 yılında tek celsede bitiren Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu, kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak ailece tatile çıkan İşiten ve Kaygılaroğlu'nun yeniden nikah masasına oturacağı iddia edildi. Sosyal medya hesabından tatillerinden bir video yayınlayan İşiten, evlilik iddiasını yalanladı.

"HAYIR YENİDEN EVLENMİYORUZ"

2014 yılında dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti 2019 yılında karşılıklı olarak boşanma kararı alarak ayrıldı. Ada ismindeki kızları için sık sık bir araya gelen çift, Disneyland'a gitti. Çiftin sık sık birlikte paylaşım yapması evlilik iddiasını güçlendirince İşiten'den cevap gecikmedi. Instagram hesabından kızı ve eski eşinin olduğu bir videoyu yayınlayan İşiten, "Hayır yeniden evlenmiyoruz, hiç küsmedik. Üçümüz hep beraberiz, teşekkürler şimdiden herkese iyi bayramlar" notunu yazdı.

BOŞANMA AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2019 yılında fikir ayrılığı nedeniyle boşanan çiftten İşiten, yaptığı ayrılık açıklamasında "Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim. Uraz'la ben kızımızı ayrı evlerde büyütme kararı aldık. Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi, birbirimizi yıpratmadan, incitmeden ve en önemlisi Ada'nın bir an olsun mutsuz olmasına izin vermeden vedalaşıyoruz. Elbet istemezdik böyle olmasını. Kimse istemez. Ama insan. Ruh. Kalp. Ne olacağını bilemiyorsun. Oldu. Çok güzel sevdik biz birbirimizi. Ama evliliği beceremedik. Yola sadece sevgimizle devam edeceğiz. Uraz; Ada'nın babası, benim hayat ortağım. Ömürlük yol arkadaşıyız biz. Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız ömürlük. Kolay bir süreç geçirmiyoruz inanın" demişti.

"ÖMÜRLÜK DOST VE YOL ARKADAŞI OLMAK ADINA BİR KARAR ALDIK"

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ise yaptığı ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne denir bilemiyorum. Ben 27 Melis 25 yaşındaydı. Çok sevdik, aşık olduk. Hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş'ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot tshirt ile evlendik. 5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. Bugün o evliliğin sonuna geldik. Evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak adına bir karar aldık. Arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. Çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. Hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak, kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik. Bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz. Başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. Lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin. Melis'im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım."