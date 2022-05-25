Masumlar Apartmanı final yaptı, başrol oyuncularından veda paylaşımları geldi - Haberler

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Gizem Katmer, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Esra Ruşan ve Metin Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam 71. bölümle ekran macerasını noktaladı.

KARDEŞLER, BABALARININ VASİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

EZGİ MOLA: YOL ARKADAŞI OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Dizinin veda bölümünün yayınlanmasının ardından başrol oyuncularından peş peşe paylaşımlar geldi. Dizinin başrolü Ezgi Mola, final sahnesini paylaşarak "Bize yol arkadaşı olduğunuz için çok teşekkür ederiz" dedi.

MERVE DİZDAR: SEN GERÇEK BİR KAHRAMANSIN GÜLBEN

Dizide Gülben karakterini oynayan Merve Dizdar ise fotoğraflarını yayınlayarak "Hoşça kal Gülben. Hoşça kal Masumlar Apartmanı. A'dan Z'ye emeği geçen tüm arkadaşlarım her şey için teşekkür ederim. Tarif edemiyorum duygumu. Kelimeler yetmiyor gibi bir his. Baya zorlanıyorum. Oyun arkadaşlarım, senarist arkadaşlarım, yönetmenlerim, yapımcımız, yapım arkadaşlarım, tüm ekip arkadaşlarım, canım seyircimiz, sizi çok seviyorum. Ve Gülben… Sen gerçek bir kahramansın. Seni çok sevdim. Yerin hep ayrı olacak" ifadelerini kullandı.

UĞUR UZUNEL: GÜZEL İNSANLARLA DOLU DOLU 2 YIL GEÇİRDİK

Esra Ruşan ise sette çektirdikleri fotoğrafları yayınlayarak "İki senenin bir ayda bitmesi şoku. Sizi çok seviyorum" notunu ekledi.

İlk bölümden bu yana dizide rol alan Uğur Uzunel ile Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Paylaşacak fotoğraf seçmek çok zor. İnsanın binlerce şey koyası geliyor. Masumlar Apartmanı hikayesi sona erdi. Acayip hisler içindeyim. Birbirinden çok özleyeceğim onlarca güzel insanla, dolu dolu 2 yıl geçirdik. Oyuncu arkadaşlarıma, set arkadaşlarıma, senaristlerimize, çok sevdiğim yönetmenlerimize, yapım ekibine, TRT'ye, sürecin içindeki herkese ve desteğini hep hissettiren sevgili seyircilerimize, herkese sonsuz teşekkürler. Esat'ı oynamak bana çok iyi geldi. Bize umutlu hikayeler gerek. Her yerinden yaralı Derenoğlu kardeşlerin yaşama sevinci gerek. Onların elinden tutup bırakmayan, sevmeyi bilen insanlar gerek. Hep beraber coşkuyla denize atlamak gerek. İyi ki varsın."

GİZEM KATMER: SİZİ HEP HAYALLERE KOŞARKEN HATIRLAYACAĞIM

Dizide Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer ise paylaşımına "Sizi hep böyle el ele hayallerinizin peşinden koşarken hatırlayacağım canım #egner Ve sen oyun arkadaşım seni hatırlamama gerek yok zaten birlikte gülmeye, oynamaya, dedikodunun dibine vurmaya devam edeceğiz Emir Özden" notunu ekledi.