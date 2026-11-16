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Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı

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Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı Haber Videosunu İzle
Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
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Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a, eşi ve kardeşinin işlemleri hakkında sorular yöneltti. Özlale, "Eşinizin ve kardeşinizin işlemleri hakkında herhangi bir kamu görevlisiyle, siyasetçiyle veya denetim makamıyla görüştünüz mü?" diye sordu. Karaaslan ise iddialara sert tepki göstererek, "Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!" dedi.

  • Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkan'ın Ünsal Ban ile ortaklığı, eşi Direnç Karaaslan'ın ise Matriks hisseleriyle ilişkisi olduğunu öne sürdü.
  • Özlale, Karaaslan ailesine ait şirketlerin 140 milyon dolarlık Yassıada projesi, 78 gençlik merkezi ve 11 kentsel dönüşüm projesinde yer aldığını belirtti.
  • Çiğdem Karaaslan, kendisinin ve ailesinin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi olmadığını, iddiaları itibar suikastı olarak nitelendirdiğini ve hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Fon soruşturmasına ilişkin oluşturdukları dosyadan ilkini duyuran Yeni Parti Ümit Özlale, AK Partili Çiğdem Karaaslan'ın kardeşinin Ünsal Ban’la ortak olduğunu, eşinin ise Matriks hisseleriyle ilişkili olduğuna yönelik iddiasına Karaaslan'dan tepki geldi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı basın toplantısında  Ak Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaasla'la ilgili çeşitli iddialar ortaya attı. Özlale, açıklamasında, "2022-2023 yılından itibaren başlayan, içinde ilk önce Ünsal Ban'ın, daha sonrasında Emre Tezmen ve Tera'nın olduğu, devlet bürokratlarının belli dönemlerde işin içine girip oradan çok büyük paralar kazandığı ya da siyasetçilerin parasını kullandığı ve aynı zamanda siyasetçilerin eşlerinin ya da kardeşlerinin de içinde olduğu bir şebekeden bahsediyoruz." dedi.

ÇİĞDEM KARAASLAN'A EŞİ VE KARDEŞİ ÜZERİNDEN SORU YÖNELTTİ

Özlale, açıklamasında AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a da seslendi.

Karaaslan'ın eşi ve kardeşinin işlemlerine ilişkin sorular yönelten Özlale, "Bugün bir milletvekilinin ailesinden Londra'daki şirket ortaklığına, Matriks hisselerinden Tera kayıtlarına uzanan ilişkileri kamuoyunun önüne koyuyoruz. AK Parti milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkan'ın Ünsal Ban ile ortaklığını, yine sayın Çiğdem Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan'ın Matriks hisseleriyle ilişkisini ve aynı isimlerin Tera kayıtlarında tekrar tekrar bir araya geldiğini anlatacağız. Karaaslan ailesi kamu projelerinden aşina olduğunuz bir isim. Şu ana kadar sadece bizim bulabildiğimiz kadarıyla 140 milyon dolarlık Yassıada projesinin yanında 78 gençlik merkezi ve 11 kentsel dönüşüm projesinde yer alan bir aile şirketleri var" diye sordu.

KARAASLAN'DAN SERT YANIT: İTİBAR SUİKASTI

Ümit Özlale'nin açıklamalarının ardından AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

Özlale'yi itibar suikastı yapmakla suçlayan Karaaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Özlale'nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar suikastına, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum. Çok net ifade edeceğim; Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!"

"BU İFTİRALARIN YENİDEN GÜNDEME GETİRİLMESİ UTANÇ VERİCİ"

Karaaslan, söz konusu iddiaların daha önce de ortaya atıldığını savunarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir."

"HUKUK ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIM"

Hakkındaki iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını belirten Karaaslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Emre Özcan:o zaman liste açıklansın ortada ne iftira kalir nede bir çelişki
Tüm yorumlar (25)
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Haberler.com
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıEmre Özcan:★ Okurların en beğendiği

o zaman liste açıklansın ortada ne iftira kalir nede bir çelişki

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReis:

deprem üzetinden siyaset yapmaya çüret ettiler dört yüz ellibin konut yapıldı borsayı dolandıran şitket yöneticileri tutuklandı komisyon kuruldu yatırımcılar incelenip bağlantısı olanlar tutuklandı devam ediyor bunlar partiye suç atıyor üçyüz yirmi milletvekili içinden suça katışan varsa tutuklansın sahip çıkan yok siyasi değil pariskolikleri başınıza getirinde görün depremden sonra bunlar belediye ye fatura paris eğlencesi düzenledi ekipce hepsi gitti yilanlıoğlu organize etti

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme18
Haber YorumlarıAbuzer Yavuz:

BUKADAR AKP MİLLETVEKİLİ VAR KİMSENİN ADI YOK SENİNKİ NİYE VAR ACABA

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Bakara 8. ayet "İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler." Bakara 9. ayet "Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa yalnızca kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir." Bakara 10. ayet "Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemelerinden ötürü onlar için elem verici bir azap vardır." Bakara 11-12. ayetler Onlara, "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler. Oysa asıl bozguncular kendileridir, fakat farkında değillerdir. Yaradan ne güzelde bu günleri anlatmış.

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Haber YorumlarıMicha Schmidt:

Vatandaş olarak listenin açıklanmasını bekliyoruz

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Haber YorumlarıDeniz Yolat:

Bunların hepsi sütten çıkmış AK kaşıklar

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Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Hopladığìna göre kesin var

Yorum Beğen21
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Haber Yorumlarıömer ellialtı:

sonra çarşaf çarşaf bilgiler

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Haber Yorumlarıecodrivefoodgroup:İlk yorumu

sanki var gibi:))

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