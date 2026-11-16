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Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Los Angeles'ta düzenlenen Baby2Baby Galası'nda tercih ettiği sıra dışı kıyafetle dikkat çekti. 14 Kasım'da Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da gerçekleştirilen etkinliğe katılan sanatçı, yüzünü neredeyse tamamen gizleyen devasa beyaz tüylü şapkasıyla objektiflerin karşısına çıktı.

YÜZÜNÜ ŞAPKASIYLA SAKLADI

Cardi B, beyaz renkli, derin dekolteli ve altın işlemeli korse detayına sahip uzun elbisesini yine beyaz renkteki dev tüylü şapkasıyla tamamladı. Şapka, sanatçının yüzünün büyük bölümünü kapatırken fotoğraflarda yalnızca dudakları ve çenesi görülebildi.

Uzun beyaz eldivenleri ve yere kadar uzanan elbisesiyle poz veren rapçinin kombini, gecenin en sıra dışı görünümleri arasında yer aldı.

SAHNEYE FARKLI KIYAFETLE ÇIKTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Cardi B, kırmızı halıda tercih ettiği beyaz kombini değiştirdi. Ünlü rapçi, performansı sırasında altın rengi ve ışıltılı başka bir elbise giyerek davetlilere müzik ziyafeti sundu.

GALADA 20 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştıran Baby2Baby kuruluşunun 15'inci yıl galasında çok sayıda ünlü isim bir araya geldi. Demi Moore'un onurlandırıldığı gecede Katy Perry, Jessica Alba, Kerry Washington ve Ciara gibi isimler de yer aldı.

Vogue'un haberine göre organizasyonda 20 milyon doların üzerinde bağış toplandı.