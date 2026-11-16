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Adıyaman'da genç kızların kavgası vatandaşların araya girmesiyle sona erdi

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Adıyaman'da genç kızların kavgası vatandaşların araya girmesiyle sona erdi
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Adıyaman merkez Sümer Meydanı yakınlarında bir grup genç kız arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk, tekme ve saç çekmeyle büyüyen kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Adıyaman'da bir grup genç kız arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada genç kızlar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Birbirlerinin saçlarını da çeken kızları, araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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