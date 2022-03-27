Her detayı ayrı bomba! Hamile olan sosyetik güzel evlendi, gelinliğine yorum yağdı

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu.

JET HIZIYLA DÜĞÜN

Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

LÜKS DÜĞÜNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler vardı.

GELİNLİĞİ GÜNDEM OLDU

29 yaşındaki Dila Tarkan, nikahta gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih ederken düğünde ise sade bir gelinlik giydi. Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği çok beğenirken kimi ise hiç beğenmedi.