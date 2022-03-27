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Her detayı ayrı bomba! Hamile olan sosyetik güzel evlendi, gelinliğine yorum yağdı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Her detayı ayrı bomba! Hamile olan sosyetik güzel evlendi, gelinliğine yorum yağdı

Sosyetik güzel Dila Tarkan, sevgilisi Dağhan Doğruer, dünyaevine girdi. Yunanistan'ın Atina şehrinde mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikahından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Her detayı konuşulan düğünde Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyada damga vurdu.

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu.

Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Her detayı ayrı bomba! Hamile olan sosyetik güzel evlendi, gelinliğine yorum yağdı

Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler vardı.

Her detayı ayrı bomba! Hamile olan sosyetik güzel evlendi, gelinliğine yorum yağdı

29 yaşındaki Dila Tarkan, nikahta gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih ederken düğünde ise sade bir gelinlik giydi. Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği çok beğenirken kimi ise hiç beğenmedi.

Her detayı ayrı bomba! Hamile olan sosyetik güzel evlendi, gelinliğine yorum yağdı

Her detayı ayrı bomba! Hamile olan sosyetik güzel evlendi, gelinliğine yorum yağdı

Her detayı ayrı bomba! Hamile olan sosyetik güzel evlendi, gelinliğine yorum yağdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Şeyma Subaşı, Dila Tarkan, Yunanistan, Düğün, Magazin, Haberler

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