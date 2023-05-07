Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi, oyuncu kadrosunda yıldız isimlere yer vermişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen o isimler hala merak konusu.

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEMDE

Gençleri yayınlandığı dönem ekran başına kilitleyen dizide Kikirik karakterini başarıyla canlandıran Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle gündemde.

DİZİDE ÖN PLANDA DEĞİLDİ

Dizide Törpü ve Barbie gibi ön planda olmayan Çisil Oral, son haliyle hayran bıraktı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan oyuncu Çisil Oral son olarak verdiği röportajda "Estetiği seviyorum" itirafında bulunmuştu.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Şimdilerde ekranlarda olmayan Çisil Oral sevenleriyle Instagram'da yaptığı paylaşımlarla etkileşim kuruyor. Ancak oyuncunun değişimi "Estetiğin gücü" dedirtti.Eski halinden eser kalmayan 43 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler "Bambaşka biri olmuşsun", "İnsan ancak bu kadar değişebilir" şeklinde yorumlar yaptı.