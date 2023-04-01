Gülşen, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? Avukatı hakkındaki tüm iddiaları yalanladı

Gülşen'e CHP'den teklif götürüldüğü ancak şarkıcının reddettiği ileri sürüldü. Yurt dışında yaşayan şarkıcının Türkiye'ye de seçim sonuçlarına göre dönüp dönmeme kararı aldığı da konuşulunca avukatından cevap geldi. Konuyla ilgili tüm iddiaların asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada gerekli hukuki yollara başvurulacağı da belirtildi.

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis yapan şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra bir süre İspanya'daki oğlu Azur'un yanına gitti. Zaman zaman sahne alan şarkıcıya CHP'den milletvekili adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edildi.

"TÜM İDDİALAR ASILSIZ"

Gülşen'in CHP'den gelen teklifi reddettiği ve ülkeye de seçimlerde çıkacak sonuca göre dönüp dönmeyeceği ileri sürüldü. Gülşen'in avukatı Emek Emre söz konusu iddiaları yalanladı. Emre tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30.02.2023'te muhtelif sosyal medya platformları üzerinden ortaya atılan ve ne yazık ki herhangi bir teyit alınmaksızın bir kısım basın yayın kuruluşlarının internet haber mecralarında haberleştirilmek suretiyle müvekkil Gülşen Çolakoğlu hakkında ileri sürülen; müvekkilin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekilliği teklifi aldığı, teklifi reddettiği, yurt dışında olduğu, ülkesi Türkiye'ye dönüp dönmeme hususunda 14 Mayıs 2023'de yapılacak seçimleri beklediği ve mevcut iktidarın seçimleri kazanması halinde ülkesine dönmeyeceği ve/veya Türkiye'yi terk edeceği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

"MİLLETVEKİLİ TEKLİFİ ALMADI"

"Bu gerçek dışı iddiaların dayanağı olarak da herhangi bir isim vermeksizin 'Gülşen'in avukatı açıkladı' minvalinde bir temeli veya ispatı kabiliyeti olmayan ifadelerle müvekkil Gülşen'in ötekileştirilmeye çalışılması ve müvekkil Gülşen'in benzer mahiyette sosyal medya itibarsızlaştırma oyunları sebebiyle hukuka aykırı olarak her Türk vatandaşının hakkı olan ülkesinde özgürce yaşama hürriyetinden mahrum kalmış olduğu ve halen usul ve yasaya aykırı şekilde yargılandığı hususu da değerlendirilerek haberler inandırıcı olmasa da konuyla ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki, müvekkil herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği teklifi almamıştır ve ülkesi Türkiye'de bulunmak ve ikamet etmektedir."

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

"Gündem yaratma maksadıyla ortaya atılan bu gerçek dışı iddia ve iddianın müsebbipleri hakkında yasal yollara başvurulacağını belirtir, müvekkil Gülşen'e dair herhangi bir yakınlığı yahut bilgisi olmayan şahıs ve kurumların ortaya attığı iddialara yetkili kişilerce tasdik edilmedikçe itibar edilmemesini istirham ederiz."