Pakistan'ın Belucistan'ında minibüsle çarpışan otobüste 12 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan'ında minibüsle çarpışan otobüste 12 kişi öldü, 22 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Ketta-Karaçi Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı; ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Yetkililer 7 yaralının durumunun ciddi olduğunu, ölenlerin çoğunun minibüs yolcusu olduğunu belirtti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, Ketta- Karaçi Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.
Yetkililer, 7 kişinin olay yeri, 5 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralılardan 7'sinin durumunun ciddi olduğuna dikkati çeken yetkililer, yaşamını yitirenlerin çoğunun minibüsün yolcusu olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA