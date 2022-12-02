GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül alan isimler

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi.

Gq Türkiye Men of The Year 2022 ödülleri dün akşam Türkiye'de 10. kez düzenlendi. Birçok kategoride ödül verilirken Yılın Ekran Yüzü ödülünü Berk Oktay, Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Uraz Kaygılaroğlu, Yılın Kadını Ödülü'nü de Merve Dizdar aldı. Şıklığıyla göz kamaştıran Ece Sükan, gecede ünlü isimleri karşılayarak sohbet etti.

İşte GQ Türkiye Men of The Year 2022'de ödül alan isimler...

BERK OKTAY YILIN EKRAN YÜZÜ SEÇİLDİ

Yılın Ekran Yüzü Ödül'ünü alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, konuşmasında ailesine ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a teşekkür ederek "Herkese iyi akşamlar öncelikle bu kalabalığın önünde böyle bir ödül alabilmek büyük bir gurur" dedi. Başarılı oyuncu, konuşmasının devamında da sokak hayvanlarına yapılan eziyetlerin son bulması için temennilerde bulundu.

YILIN GÖZ ALICI BAŞARISI: AMADEUS

Yılın Göz Alıcı Başarısı Ödülü ise Amadeus'un oldu. Ödüllerini Nurgül Yeşilçay'dan almak için sahneye çıkan Kerem Alışık, Dilan Çiçek Deniz ve Tansu Biçer üçlüsünden Alışık, tiyatronun öneminden bahsederek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Oyuna bu yıl dahil olan Dilan Çiçek Deniz ve Tansu Biçer de tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

YILIN KADINI ÖDÜLÜ MERVE DİZDAR'IN OLDU

Gecede Yılın Kadını Ödülü'ne layık görülen Merve Dizdar, ödülünü Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'dan aldı. Dizdar'ı"Sen muhteşem bir detaysın" diyerek sahneye çağıran Özyıldız, birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti. Konuşmasında hayatına dokunan kadınlara teşekkür eden Dizdar, şiddetsiz, güzel bir 2023 yılı geçirmeyi temenni etti.

YILIN KOMEDİ OYUNCUSU: ÇAĞLAR ÇORUMLU

Yılın Komedi Oyuncusu seçilen Çağlar Çorumlu, ödülünü Gülse Birsel'den aldı. Erşan Kuneri' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakterine atıfta bulunan Çorumlu, "Nazlı'ya bir en iyi kadın ödülü beklerdim ben de. Cem ağabey olmadı, vermiyorlar" diyerek herkesi güldürdü.

YILIN OYUNCUSU: URAZ KAYGILAROĞLU

Görkemli gecede Yılın Oyuncusu ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" şeklinde konuştu.

YILIN EKİBİ: MADRİGAL

Ödüllerini Nilperi Şahinkaya'dan alan Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, tüm ekibine teşekkür ederken aldıkları ödülü ailelerine armağan etti.

YILIN HYPE'I: SEFO

Ödülünü alan başarılı şarkıcı Sefo, konuşmasında "Bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YILIN TASARIMCISI: SERHAT IŞIK

Ödülün aldıktan sonra ortağı ve ailesine teşekkür eden Serhat Işık, "Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Biz göçmen ailelerin çocukları ne oraya ne buraya ait hissederek büyüyebiliyoruz. Bu arada kalma hissi aynı zamanda gücümüz olabiliyor" dedi.

YILIN ŞEFİ: ZEYNEP PINAR TAŞDEMİR

Ödülünü ünlü şef Fatih Tutak'tan alan Zeynep Pınar Taşdemir, konuşmasında şunları söyledi: "Benim hikayemde bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım 2023 hepimiz için çok daha kolay yaşanılabilir bir yıl olur."

YILIN SPORCUSU: MERVE TUNCEL

Konuşmasında yoğun bir sene geçirdiğini söyleyen ve oldukça heyecanlı olduğu görülen Merve Tuncel, başta ailesi ve antrenörü olmak üzere tüm destekçilerine teşekkür etti.

YILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ: EMİRHAN PARALI