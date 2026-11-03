Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapılmıştır" denildi.

  • 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 100 fonda toplam 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldı.
  • Olağanüstü tasfiyeye konu Atlas, Pusula ve Tera Portföy fonlarında ilk ara ödemeler kapsamında 29,3 milyar TL yatırımcı hesaplarına yatırıldı.
  • Denetimlerde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcılar ara ödeme kapsamına alınmadı.

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin geri ödeme takvimi işliyor. İletişim Başkanlığı, 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 100 fonda toplam 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Yetkili kurumların denetimlerinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ise ara ödemelerin dışında bırakıldığı bildirildi.

29,3 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TBMM'de 22 Ekim 2026 tarihinde kabul edilen 7596 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim tarihli kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemelerin 30 Ekim'de başladığı belirtildi.

Bu kapsamda Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda toplam 29,3 milyar TL'nin yatırımcıların hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

100 FONDA 97,3 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonların olağan tasfiye sürecinde ise 93 fonda 68 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Böylece 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldığı açıklandı.

178 BİN YATIRIMCININ ANAPARASI ÖDENDİ

İletişim Başkanlığı, bugüne kadar yürütülen tasfiye süreçlerinde 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu yatırımcıların anapara tutarlarının ödendiği vurgulandı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER KAPSAM DIŞINDA

Yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ara ödeme kapsamına alınmadığı belirtildi.

Ödemelerin, para piyasası fonlarından başlanarak en düşük fon katılma payına sahip yatırımcıdan en yüksek paya sahip yatırımcıya doğru sürdürüleceği ifade edildi.

Bu yöntemle mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

ÖDEMELER BU HAFTA DA DEVAM EDECEK

İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelerin bu hafta içerisinde de devam edeceğini duyurdu.

İlgili Haberler
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildiBakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandıTakasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı
Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarındaFon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandıEski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçükŞapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 449 sitede yayınlandı.
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

Nefesler tutuldu! Trump için kader günü
İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı

Yok böyle ifşa! İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda dayanamadı
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Ya bir kaç fon hariç kimseye 1 lira bile yatmadı, vurguncuya gönüllü iade, mağdura gelince cumadan cumaya sadaka, ne güzel İstanbul.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

İlk önce Müteahhitlerin hakedişlerini ödeyin. Bu hakedişe bağlı binlerce kişide mağdur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

İade edildiği söylenilen 18 milyar ile 97 milyarı hazineden para kullanmadan nasıl ödediniz. Anlatın dileyelim. Değişik bir matematik.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Süper Lig devine haber gönderdi: Beni alın
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Hızlı tren hattında büyük skandal! Müdür de tutuklandı