Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

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Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin geri ödeme takvimi işliyor. İletişim Başkanlığı, 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 100 fonda toplam 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Yetkili kurumların denetimlerinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ise ara ödemelerin dışında bırakıldığı bildirildi.

29,3 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TBMM'de 22 Ekim 2026 tarihinde kabul edilen 7596 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim tarihli kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemelerin 30 Ekim'de başladığı belirtildi.

Bu kapsamda Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda toplam 29,3 milyar TL'nin yatırımcıların hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

100 FONDA 97,3 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonların olağan tasfiye sürecinde ise 93 fonda 68 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Böylece 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapıldığı açıklandı.

178 BİN YATIRIMCININ ANAPARASI ÖDENDİ

İletişim Başkanlığı, bugüne kadar yürütülen tasfiye süreçlerinde 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu yatırımcıların anapara tutarlarının ödendiği vurgulandı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER KAPSAM DIŞINDA

Yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ara ödeme kapsamına alınmadığı belirtildi.

Ödemelerin, para piyasası fonlarından başlanarak en düşük fon katılma payına sahip yatırımcıdan en yüksek paya sahip yatırımcıya doğru sürdürüleceği ifade edildi.

Bu yöntemle mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

ÖDEMELER BU HAFTA DA DEVAM EDECEK

İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelerin bu hafta içerisinde de devam edeceğini duyurdu.

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Kaynak: Haberler.com