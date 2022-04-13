Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçirip 1 milyon lira harcayan Seyhan Soylu, değişimiyle şaşkına çevirdi

YouTube'da yayınlanan Al Sana Haber programının moderatörü Seyhan Soylu, geçtiğimiz günlerde kırılan kaburgasının silikonunu patlattığını söyleyerek 1 ay programdan ayrıldı. Soylu, bu işlemlerin yanı sıra Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'a benzemek için birkaç operasyon daha geçirmeye karar verdi.

TAM 10 AMELİYAT BİRDEN OLDU

60 kilo verdiği için yüzünden deformalar olduğunu ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir değişim sürecine girdiğini duyurdu. Tam 10 ameliyat birden geçiren Seyhan Soylu; kaburga operasyonu, göğüs silikonu, karın germe, dudak kaldırma, dudak mesafesini kısaltma operasyonu, yanaktan yağ aldırma, çene kaldırma, yanak kaldırma, burun, kol ve koltuk altı toparlama ile şakaklara yağ sıkma operasyonu yaptırdı.

Seyhan Soylu'nun ameliyatlardan önceki hali

TAM 1 MİLYON LİRA HARCADI

8 saat süren operasyonlar için tamı tamına 1 milyon lira harcayan Seyhan Soylu, ameliyat sonrası bandajlı halini de sosyal medya hesabından paylaştı. Tüm bu işlemleri Filiz Akın'a benzemek için yaptıran Soylu, "Türkiye'de birkaç siyasi kahraman ve bürokrat dışında sanat camiası da dahil neredeyse kimseye hayran olmadım. Bir tek ona ve o Türk sinemasının en güzel en asil kadını Filiz Akın hayranlığımdan ameliyat oldum" dedi.

"FİLİZ AKIN'A BENZEMEK UĞRUNA ÖLEBİLİRDİM DE"

Cesaretiyle herkesi şaşırtan Soylu sözlerine şöyle devam etti: "8 saat süren operasyonla Filiz Akın'ın 25-30 yaş aralığındaki güzelliğine kavuştum. Filiz Akın'a benzemek için ölebilirdim de fark etmez. Şimdi yeni çevrem, yüzüm ve hayatıma yakışan, kalbime layık Kartal Tibet'imi arıyorum."