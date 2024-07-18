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Ünlü sunucu Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

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En Hamarat Benim programının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisi Gamze Türkmen ile sözlendi. Aile arasında bir tören yapan Ezildi'nin söz töreni takipçilerinden tam not aldı.

Yıllardır yaptığı temizliklerle adından söz ettiren ve bir süredir NOW TV'de En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, dün akşam sözlendi.

GELENEKLERE UYGUN SÖZ TÖRENİ YAPTI

Bir süredir Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımı attı. Günlerdir düğün hazırlığı yapan Ezildi, dün akşam aile arasında Erzurum'da sözlendi. Ezildi ve Türkmen söz töreninde beyaz renkte kıyafetler tercih etti. Her anını 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Ezildi'nin geleneklere uygun yaptığı söz töreni sevenlerinden tam not aldı. Ezildi için "Tam olması gerektiği gibi bir söz töreni" ve "Bir ömür boyu mutlu olun" yorumları yapıldı.

Fenomeni Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

"OLAYLARIN BURAYA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİK"

Dün sabah sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşan Kadir Ezildi, tanışma hikayesini anlattı. Türkmen ile mart ayında konuşmaya başladıklarını söyleyen Ezildi "Dedemin 40 mevlitinin gecesiydi. Şiddetli bir FMF atağı geçirdiğim acil yatağında sevdiklerimden ayrılmanın acısını iliklerime kadar yaşarken kendimi yalnız hissettiğim bir anda aldığım duaların karşılığı olarak hiç beklenmedik bir anda konuşmaya başladık. Olayın buralara geleceğini tahmin etmez iken hep hakkımızda hayırlısını istedik hamdolsun" dedi.

Fenomeni Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

ÖLEN ANNEANNESİNİN FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRDI

Söz töreninde sevgilisine sarıldığı bir kareyi yayınlayan Kadir Ezildi "Gülen yüzün hiç solmasın aşkım. Bembeyaz bir sayfa açtık güzel anılar dolduracağız" ifadelerini kullandı. Ezildi aylar önce kaybettiği ve acısını unutamadığı anneannesinin fotoğrafını da takım elbisesinin içerisine yapıştırdı.

Fenomeni Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

Fenomeni Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

Fenomeni Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

Fenomeni Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

Fenomeni Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Abdülkadir Yolbilir:

Ne sunuyor bu arkadaş hiç görmedim..nesi ünlü

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yanıtYanıtla
Üveys Uyanık:

tebrik ediyorum en azından çıplak değil reklamını yapıp kendini sergilemiyor

yanıt8
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