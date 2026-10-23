Nairobi'de inşaat halindeki 12 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olabilir

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Kenya'nın başkenti Nairobi'de, 12 katlı inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanlar olabileceği belirtildi.

12 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin ticari ve konut bölgesi Eastleigh'de yerel saatle 13.00 sıralarında inşaat halindeki 12 katlı bir bina çöktü. Nairobi Valiliği'nden yapılan açıklamada, enkaz altında kalanların olabileceği ifade edildi.

Acil durum ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına başlarken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı