Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile görüntülendi

Şarkıcı ve fenomen Reynmen, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile Londra sokaklarında görüntülendi. Çiftin, hayranları tarafından çekilen samimi halleri ise sosyal medyada yayıldı.

Çektiği eğlenceli videoların ardından sosyal medya fenomeni olan ve sonrasında peş peşe şarkılar çıkaran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, özel hayatıyla gündem oldu. Konserlerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Reynmen, bir süredir eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor.

REYNMEN'İN SAÇLARINI OKŞADI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti. Baş başa zaman geçiren ikili, Londra sokaklarında hayranları tarafından görüntülendi. Kurtaran'ın cadde ortasında sevgilisi Reynmen'in saçını okşaması dikkat çekti.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Miss Turkey 2017 finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor. Hayatını İngiltere'de devam ettiren 26 yaşındaki Kurtaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.