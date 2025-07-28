Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı
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Dünyaca ünlü Rumen sanatçı Otilla, Giresun'un Görele ilçesinde bir düğüne katılarak sahne aldı. Düğün salonunda Otilla'yı görünce gözlerine inanamayan davetliler, sanatçı ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

'Bilionera' şarkısıyla patlama yapan ve dünyaca tanınan Rumen şarkıcı Otilia, Giresun'da katılacağı festival öncesi Görele ilçesindeki bir düğüne katılarak sahne aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Düğüne gelen konuklar önce gözlerine inanamadı, daha sonra fotoğraf çektirmek için sahneye akın etti.

VİRAL OLDU

Pınar ve Volkan Dost çiftinin mutlu gününde şarkıları ile onlara eşlik eden şarkıcının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı

MÜTEVAZI TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Gelin ve damatla birlikte şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHE Ç:

olum Ankaralı Yasemin mi bu, nasıl çıkardınız düğüne sahneye ??

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