Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı
Dünyaca ünlü Rumen sanatçı Otilla, Giresun'un Görele ilçesinde bir düğüne katılarak sahne aldı. Düğün salonunda Otilla'yı görünce gözlerine inanamayan davetliler, sanatçı ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
'Bilionera' şarkısıyla patlama yapan ve dünyaca tanınan Rumen şarkıcı Otilia, Giresun'da katılacağı festival öncesi Görele ilçesindeki bir düğüne katılarak sahne aldı.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Düğüne gelen konuklar önce gözlerine inanamadı, daha sonra fotoğraf çektirmek için sahneye akın etti.
VİRAL OLDU
Pınar ve Volkan Dost çiftinin mutlu gününde şarkıları ile onlara eşlik eden şarkıcının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
MÜTEVAZI TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Gelin ve damatla birlikte şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Magazin