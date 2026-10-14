Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Sinan Engin, sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Leroy Sane'ye sert tepki gösterdi.

''LEROY SANE'NİN UTANMASI LAZIM!''

Asist Analiz'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Leroy Sane'nin takıma beklenen katkıyı sağlayamamasını eleştirerek, "Leroy Sane'nin utanması lazım! Yunus Akgün oynuyor, Sane yedek kalıyor... Almanya'nın dünya çapındaki futbolcusu kulübede bekliyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

''TARAFTAR FENA YAPAR''

Sözlerine devam eden Sinan Engin, "Barcelona'ya yenildin diye taraftar kızmaz ama içeride başka bir takıma puan kaybederseniz taraftar fena yapar! Sane ilk hatasında ıslıklanmaya başlar. Sane ve Leao, Galatasaray'a büyük problem olacaklar.'' şeklinde konuştu.

İlgili Haberler