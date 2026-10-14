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Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı

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Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı
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Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 yenildiği mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Leroy Sane'yi eleştirerek, ''Sane'nin utanması lazım. İçeride başka bir takıma kaybederseniz taraftar fena yapar. Sané ıslıklanmaya başlar'' dedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Sinan Engin, sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Leroy Sane'ye sert tepki gösterdi. 

''LEROY SANE'NİN UTANMASI LAZIM!''

Asist Analiz'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Leroy Sane'nin takıma beklenen katkıyı sağlayamamasını eleştirerek, "Leroy Sane'nin utanması lazım! Yunus Akgün oynuyor, Sane yedek kalıyor... Almanya'nın dünya çapındaki futbolcusu kulübede bekliyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

''TARAFTAR FENA YAPAR''

Sözlerine devam eden Sinan Engin, "Barcelona'ya yenildin diye taraftar kızmaz ama içeride başka bir takıma puan kaybederseniz taraftar fena yapar! Sane ilk hatasında ıslıklanmaya başlar. Sane ve Leao, Galatasaray'a büyük problem olacaklar.'' şeklinde konuştu. 

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