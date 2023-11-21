Dizisi Emmy Ödülü alan Pınar Deniz, derin dekolteli elbisesiyle gecede nefes kesti

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül aldı. Törende dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in şıklığı da göz kamaştırdı.

20 ÜLKEDEN 56 YAPIM YER ALDI

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

DİZİNİN BAŞROL OYUNCULARI HAZIR BULUNDU

Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı ve derin göğüs dekolteli klasik siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti.