Cinsellikle ilgili yorumları bomba! Esra Ezmeci, kendisiyle ilgili herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı

Sosyal medya hesabından düzenli olarak yaptığı soru cevap etkinliklerine gelen yanıtları paylaşması ile adından söz ettiren Esra Ezmeci'ye bir takipçisi "Madem yaptığınız her şey bu kadar etkili siz neden boşandınız Esra hanımcığım" sorusunu yöneltti.

"BOŞANMASAYDIM ŞİMDİ BU KONUMDA OLMAZDIM"

Eşinden boşanmasıyla ilgili defalarca aynı soruya maruz kaldığını ifade eden Ezmeci, "Yine geldi bu soru. Öncelikle ben evlendikten sonra 2. Üniversite olarak psikoloji okudum ve bir çok yöntemi araştırarak sonradan öğrendim. 2.si İnsanlar çok farklılarsa ve kişilikleri uygun değilse boşanmaları evliliklerini sürdürmekten daha büyük başarıdır. Boşanmasaydım şimdi bu konumda insanlara yardım eden kitaplar yazan biri olamayabilirdim" dedi.

Ezmeci'nin 2006 yılında Dalmaz Center'in sahibi Mehmet Dalmaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı.

"HAYATTA HERKESİN İSTEKLERİ FARKLI OLABİLİR"

Boşandığı eski eşiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ezmeci, "Ben eski eşimle çok farklı kişiliklerdeydik, küçük yaşta evlendik ve hayat amaçlarımız çok farklıydı. Sonra bunu fark edince ayrıldık. Çok da güzel bir oğlumuz var. İnsanlar boşanabilir bu onların başarısız olduğu anlamına gelmez. Hayatta herkesin öncelikleri, amaçları, istekleri farklı olabilir" şeklinde konuştu.

OĞLUYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Esra Ezmeci, yine bir takipçisinden gelen "Oğlunu paylaş da görelim" diyen takipçisinden gelen isteği de geri çevirmedi.

Esra Ezmeci, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor;