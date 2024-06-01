Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, geçtiğimiz sene temmuz ayında 5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Dylan Sprouse ile Budapeşte'nin küçük bir köyünde düzenlenen törenle evlendi. Model, evliliğinin birinci yılı dolmadan ihanetle sarsıldı.

SOYADINI SİLDİ

Dylan Sprouse'un dünyaca ünlü Victoria's Secret modelini 17 yaşındaki bir içerik üreticisiyle aldattığı ileri sürüldü. Adı açıklanmayan genç kadın, "goandsipwithus" adıyla içerikler üretiyor. Taraflardan ihanetle ilgili bir açıklama gelmezken Barbara Palvin, sosyal medya hesabındaki "Sprouse" soyadını kaldırdı. Palvin, iddiaların ardından eşiyle bir pozunu yayınladı ancak herhangi bir not eklemedi.

Oyuncu Dylan Sprouse daha önce de birlite olduğu Dayna Frazer'i aldatmış ve ilişkileri bitmişti.