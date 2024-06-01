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Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

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Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle oyuncu Dylan Sprouse ile evlenen dünyaca ünlü model Barbara Palvin, evlilik yıldönümünü kutlayamadan ihanetle sarsıldı. Oyuncunun Palvin'i 17 yaşındaki bir içerik üreticisiyle aldattığı söylentisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, geçtiğimiz sene temmuz ayında 5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Dylan Sprouse ile Budapeşte'nin küçük bir köyünde düzenlenen törenle evlendi. Model, evliliğinin birinci yılı dolmadan ihanetle sarsıldı.

SOYADINI SİLDİ

Dylan Sprouse'un dünyaca ünlü Victoria's Secret modelini 17 yaşındaki bir içerik üreticisiyle aldattığı ileri sürüldü. Adı açıklanmayan genç kadın, "goandsipwithus" adıyla içerikler üretiyor. Taraflardan ihanetle ilgili bir açıklama gelmezken Barbara Palvin, sosyal medya hesabındaki "Sprouse" soyadını kaldırdı. Palvin, iddiaların ardından eşiyle bir pozunu yayınladı ancak herhangi bir not eklemedi.

Oyuncu Dylan Sprouse daha önce de birlite olduğu Dayna Frazer'i aldatmış ve ilişkileri bitmişti.

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Barbara Palvin Dünya Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Raşid Polat:

vah vahhh hadi hep beraber, ülke olarak model barbara palvine üzülelim!!!!

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