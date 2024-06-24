Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi

Yıllar önce yakışıklı oyuncu Can Yaman ile yaşadığı ilişkiyle Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan sunucu Diletta Leotta, uzun süredir Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor. İlişkilerinden bir çocukları dünyaya gelen Karius ile Leotta dün nikah masasına oturdu.

BEBEKLERİYLE POZ VERDİLER

İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Karius ve Leotta, görkemli bir düğün yaptı. Güzel sunucu düğünde iki farklı gelinlik giydi. Geçtiğimiz sene ağustos ayında doğum yapmasına rağmen hamilelik kilolarını hızla veren ünlü isim, düğünde balık model gelinlikler tercih etti. Transparan ve dantelin hakim olduğu gelinlikler tercih eden Diletta Leotta, saçlarını da sımsıkı topladı. Fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştıran Leotta ile Karius nikah sonrası bebekleriyle poz vermeyi ihmal etmedi.

İşte ünlü çiftin nikahından kareler...