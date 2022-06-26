Beklenen düğün gerçekleşti! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti Çırağan Sarayı'nda görkemli törenle evlendi

Geçtiğimiz yıl evlenmeye hazırlanan fakat pandemi ve Nazlı Sabancı'nın babasının ani vefatı nedeniyle ertelenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın düğün töreni, çiftin yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti.

Çırağan Sarayı'nda aile ve yakın dostlarının katıldığı görkemli düğün töreniyle mutluluklarını taçlandıran Sabancı çiftinin nikah töreni yakın arkadaşları tarafından sembolik bir şekilde gerçekleştirildi.

Davette ünlü isimler şıklıkta birbiriyle yarıştı. Nazlı Sabancı'nın gelinliği ise herkes tarafından çok beğenildi. Kaynak: Habertürk