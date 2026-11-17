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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

BALLI'LARIN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Fon soruşturması kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kiralık kasaları ve şirket ortaklık payları hakkında el koyma kararı verildi. Başsavcılık açıklamasında, usulsüz kredilerle şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen değerlerin aklandığının tespit edildiği belirtildi.

21 ŞİRKETE KAYYUM

Ayrıca, aralarında ortaklık paylarının da bulunduğu şahsi mal varlıkları için kayyım talep edilmesi gerektiği değerlendirilirken, 21 şirkete yönetim kayyımı olarak TMSF atandı.

Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, geçtiğimiz ekim ayında İstanbul Çekmeköy'de park halindeki aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

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