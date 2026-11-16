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Tanınmamak için yüzüne estetik yaptırdı! 101 dosyadan aranan firari Mersin'de yakalandı

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Tanınmamak için yüzüne estetik yaptırdı! 101 dosyadan aranan firari Mersin'de yakalandı Haber Videosunu İzle
Tanınmamak için yüzüne estetik yaptırdı! 101 dosyadan aranan firari Mersin'de yakalandı
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Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan, 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B. Mersin'de yakalandı. Firarinin tanınmamak için yüzünden estetik operasyon geçirdiği ve başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kız arkadaşının adresinde yakalanan firariyi sakladığı değerlendirilen kadın hakkında da suçluyu kayırmaktan işlem yapıldı.

  • Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B., Mersin'de yakalandı.
  • R.B.'nin tanınmamak için yüzünden estetik operasyon geçirdiği ve başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı tespit edildi.
  • Firari, yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M.'nin kayıt dışı ikamet ettiği adreste düzenlenen operasyonla yakalandı; A.M. hakkında suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı.

Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan firari, Mersin polisi tarafından yakalandı. Firari hükümlünün tanınmamak için estetik operasyon geçirdiği ve başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı ortaya çıktı.

KAYITLI ADRESLERİNE HİÇ UĞRAMADI

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin yakalanmamak için kayıtlı adreslerini kullanmadığını ve sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını belirleyen ekipler, R.B.'nin tanınmamak amacıyla yüzünden estetik operasyon geçirdiğini de tespit etti.

KIZ ARKADAŞININ ADRESİNDE YAKALANDI

Şüphelinin izini süren ekipler, yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M.'yi de incelemeye aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda A.M.'nin kayıt dışı olarak ikamet ettiği adres belirlendi. Adres çevresinde tedbir alan ekipler, düzenledikleri operasyonla R.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Öte yandan, şahsı sakladığı değerlendirilen A.M. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi kapsamında suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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