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"Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur" dedi, daha sonra geri adım attı

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'Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur' dedi, daha sonra geri adım attı Haber Videosunu İzle
'Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur' dedi, daha sonra geri adım attı
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Ünlü sanatçı Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" sözleriyle başlayan tartışma devam ederken, oyuncu Eylül Ersöz dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Konuya ilişkin, "Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur. Türkiye sineması denir herhalde." diyen Ersöz, daha sonra yaptığı açıklamada, "Haluk Bilginer'in hangi açıklamasından söz edildiğini bilmiyordum.” sözleriyle kendini savundu.

  • Eylül Ersöz, Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesine "Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur. Türkiye sineması denir herhalde" sözleriyle destek verdi.
  • Sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Ersöz, Haluk Bilginer'in hangi açıklamasından söz edildiğini bilmediğini ve içeriğini bilmediği bir görüşü onaylamak anlamına geldiğini fark ettiğini belirterek geri adım attı.
  • Ersöz, son açıklamasında "tabii ki Türk sineması" diyerek düzeltme yaptığını ve özür dilediğini duyurdu.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışmaya genç oyuncu Eylül Ersöz de dahil oldu. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Ersöz, "Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur. Türkiye sineması denir herhalde." sözleriyle usta isme destek verdi.

"HALUK BİLGİNER'İN HANGİ AÇIKLAMASINDAN SÖZ EDİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Sözlerinin kısa sürede sosyal medyada gündem olması ve tepki çekmesi üzerine Eylül Ersöz geri adım attı. Yeni açıklama yapan Ersöz şunları söyledi: "Bana yöneltilen soruya yanıt verdiğim sırada, Haluk Bilginer'in hangi açıklamasından söz edildiğini bilmiyordum. "Haluk Bilginer ne dediyse doğrudur" derken kendisinin oyunculuğuna ve mesleki birikimine duyduğum saygıyı ifade etmek istedim. Ancak kullandığım cümlenin, içeriğini bilmediğim bir görüşü onaylamak anlamına geldiğini görüyorum.

"KESİN BİR YANIT VERMEMELİYDİM"

Konuyu öğrenmeden böylesine kesin bir yanıt vermemeliydim. Bunun sorumluluğu bana ait. Niyetimi ve o anki durumu açıkça paylaşmak istedim.

"TABİİ Kİ TÜRK SİNEMASI"

Açıklamam yeteri kadar anlaşılmamış sanırım. Ben Türküm ülkemi çok seviyorum. İnanın böyle anlaşıldığım için çok ama çok üzgünüm. Bilmeden yapılan bir hata inanın gündemi kaçırmamdan başka bir durum değil. Düzeltmemi yapıyorum kendimden de özür diliyorum sizlerden de tabii ki Türk sineması."

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCamoka99:

kendi düşüncesi yok bunların çünkü eğitimiz torpille bıyere gelmek ıcın yağ cekıyır bunlar Türk değil zaten tipinden belli

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