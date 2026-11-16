Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Talas'ta bisikletli çocuğa otomobil çarptı, 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Talas'ta bisikletli çocuğa otomobil çarptı, 13 yaşındaki çocuk yaralandı Haber Videosunu İzle
Kayseri Talas'ta bisikletli çocuğa otomobil çarptı, 13 yaşındaki çocuk yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde bisikletle merdivenden inerek yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı; sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde arkadaşlarıyla bisikletle merdivenden aşağı inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, kaza anı cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana gelen kazada bisikletiyle hızlı bir şekilde merdivenlerden aşağı inen ve duramayarak yola çıkan Y.K.B.'ye (13) o sırada yoldan geçen Y.S. yönetimindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yolun kenarına fırlarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.K.B.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil yoldan kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 69 sitede yayınlandı.
Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık

Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı14

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var

Alina Boz'dan güldüren isyan: Bu işte bir terslik var
Ekimde ihracat 25,9 milyar dolara çıktı! Artışta Kocaeli zirvede

5 ilde üç haneli artış! Zirvede bakın hangi ilimiz var
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı22

AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

Önce devlet başkanına meydan okudu! Sonra yalvarmak zorunda kaldı