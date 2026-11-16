İstifa eden Abdullah Kavukcu'dan olay açıklama: Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir

Süper Lig devi Galatasaray'daki yönetim kurulu üyeliği ve başkanvekilliği görevlerinden ayrılan Abdullah Kavukcu, istifasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

ABDULLAH KAVUKCU'DAN AÇIKLAMA

Ayrılık sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerin eksik ve gerçeği çarpıttığını savunan Kavukcu, 27 Ekim 2026 tarihinde yönetim kurulu toplantısının ardından bir yönetim kurulu üyesiyle arasında yaşanan olaya değindi. Hatalı davranışının sorumluluğunu üstlendiğini belirten Kavukcu, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

"SİSTEMATİK BASKI VE AĞIR TAHRİKLERE MARUZ KALDIM"

Yaşanan olayın öncesinde de kamuoyunun bilmesi gereken gelişmeler olduğunu belirten Kavukcu, uzun süredir sistematik baskıya, kendisini hedef alan incitici sözlere ve tekrarlanan ağır tahriklere maruz kaldığını öne sürdü. Bu ifadeleri hatalı davranışına mazeret üretmek için kullanmadığını vurgulayan Kavukcu, sürecin bütün yönleriyle değerlendirilmesini istedi.

"BÜTÜN FATURANIN TEK BİR KİŞİYE KESİLMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Galatasaray'daki çalışma ortamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kavukcu, bazı kişilerin tutumları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Başarıların ortak olduğunu hatırlatan Kavukcu, sorumluluğun da ortak olması gerektiğini savundu. Kendi hatasının bedelini ödediğini ifade eden Kavukcu, ortak çalışma kültürünü zedeleyen ve yaşananlara zemin hazırlayan kişilerin de sorumluluklarıyla yüzleşmesi gerektiğini dile getirdi.

"İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADIK"

Görev yaptığı yaklaşık 2,5 yıllık dönemi değerlendiren Abdullah Kavukcu, Galatasaray'dan başı dik ve vicdanı rahat şekilde ayrıldığını söyledi. Bu dönemde iki şampiyonluk yaşadıklarını belirten Kavukcu, sportif başarıların yanı sıra kulübün gelirlerini ve bütçesini artırarak ekonomik açıdan daha güçlü bir yapı oluşturduklarını ifade etti. Büyük transferlerin ve kritik hamlelerin Galatasaray taraftarının desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Kavukcu, takımın bugün lider konumda olmasının da kendisi için gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

İşte açıklamanın tamamı:

''Değerli Galatasaray Camiası,

23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından üstlendiğim Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ve başkan vekili sıfatıyla görev yaptığım Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum.

Ayrılığıma ilişkin kamuoyuna yansıtılan eksik ve gerçeği çarpıtan değerlendirmeler nedeniyle, yaşananlara açıklık getirme gereği doğmuştur.

27 Ekim 2026 tarihinde, yönetim kurulu toplantısının ardından bir yönetim kurulu üyesiyle aramızda üzücü bir olay yaşanmıştır. Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki sergilediğim hatalı davranışın sorumluluğunu üstleniyorum. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyuyor, Galatasaray'a karşı taşıdığım sorumluluğun gereği olarak, makam ve unvan gözetmeksizin görevlerimden ayrılarak bunun bedelini ödüyorum.

Bununla birlikte, kamuoyunun olayın öncesinde yaşananları da bilmesi gerektiğine inanıyorum. Uzun süredir maruz kaldığım sistematik baskı, şahsımı hedef alan incitici sözler ve tekrarlanan ağır tahrikler, bu noktaya gelinmesinde etkili olmuştur. Bunları dile getirmemin amacı hatalı davranışıma mazeret üretmek değil, sürecin bütün yönleriyle ve hakkaniyetle değerlendirilmesini sağlamaktır.

Galatasaray'ın başarısı için büyük bir istek ve özveriyle çalışırken, dost ve mesai arkadaşı bildiğim bazı kişilerin tutumları nedeniyle ciddi hayal kırıklıkları yaşadım. Birlikte çalışma iradesini zedeleyen, güveni aşındıran ve kişisel hesapları ortak sorumluluklarımızın önüne geçiren bu anlayışın Galatasaray değerleriyle bağdaşmadığına inanıyorum.

Bir kişinin hatasını kabul etmesi ve bedelini ödemesi, başkalarının sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Başarı ortaksa sorumluluk da ortaktır. Galatasaray'da iyi olan ne varsa birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla, hocamızla, futbolcularımızla ve büyük camiamızla başardık. Ancak işler ters gittiğinde bütün faturanın tek bir kişiye kesilmesini de kabul etmiyorum. Ben kendi hatamın sorumluluğunu alıyorum. Peki, Galatasaray'ın değerleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulunanlar, ortak çalışma kültürünü zedeleyenler ve yaşananlara zemin hazırlayanlar kendi sorumluluklarıyla ne zaman yüzleşecek?

Görev yaptığım yaklaşık 2,5 yıllık döneme baktığımda başım dik, vicdanım rahat. İki şampiyonluk yaşadık. Sportif başarıda bayrağı yere düşürmedik. Kulübümüzün gelirlerini ve bütçesini katlayarak ekonomik anlamda çok daha güçlü bir Galatasaray tablosu ortaya koyduk. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz büyük transferleri ve kritik hamleleri, her daim arkamızda hissettiğimiz büyük Galatasaray taraftarının o eşsiz gücü ve sarsılmaz desteğiyle hayata geçirdik. Bugün ayrılırken takımımızın lider konumda olması ve yeni başarılara doğru ilerlemesi sportif ve ekonomik alanlarda aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıdığımızın göstergesi ve benim için ayrıca bir gurur vesilesidir.

Bu başarıda emeği bulunan hocamıza, futbolcularımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu süreçte, Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu dönemlerde desteklerini esirgemeyen, sponsorluklarıyla kulübümüze değer katan ve bize güvenerek Galatasaray ailesinin bir parçası olan tüm sponsorlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu iş birliklerinin hayata geçmesinde emeği geçen, katkı sunan ve Galatasaray'a duyduğumuz ortak inancı paylaşan herkese ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Benden sonra da aynı başarı anlayışının, aynı çalışma azminin ve aynı ekonomik disiplinin sürdürülmesi en büyük temennimdir. Galatasaray'ın yalnızca bu sene değil her sene daha da üzerine koyarak nice şampiyonluklar kazanacağına olan inancım tamdır.

Ancak Galatasaray adına asıl konuşulması gereken mesele yaşanan bu olayın çok daha ötesindedir. Galatasaray'da sürekli isimler değişiyor, insanlar görevlerinden ayrılıyor ama benzer sorunlar tekrar tekrar yaşanıyorsa artık dönüp aynı soruyu sormak gerekiyor: Neden? Neden her seferinde bir kişi bütün faturayı öderken, bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan anlayış ve davranışlar varlığını sürdürüyor? Sorun yalnızca kişilerde mi, yoksa bu sorunları sürekli üreten bir anlayışta mı?

Galatasaray'ın değerlerine yakışmayan davranışlar sergileyenler kim olduğuna ve hangi makamda bulunduğuna bakılmaksızın sorgulanmalıdır. Ben gidiyorum. Ancak benim gidişimle birlikte bu sorunlar da ortadan kalkmayacaksa, asıl yüzleşilmesi gereken mesele tam olarak budur. Galatasaray'ın menfaatlerini kişisel hesaplarının önüne koyamayan, kulübün değerlerini kendi hırslarına alet eden ve ortak çalışma kültürünü zedeleyen herkesin bu camiaya karşı sorumluluğu vardır.

Yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen, şahsi menfaatlerini Galatasaray'ın menfaatlerinin önüne koyanların tutumlarını da camiamızın takdirine bırakıyorum. Süreç boyunca tahrik ve yıpratmalara sessiz kalanların, bugün kurumsal gelenek ve etik değerler adına hüküm vermesinin samimiyetini sorguluyorum. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum. Yaşananlar yarına kalabilir; ancak kimsenin yanına kalmaz.

Ben Galatasaray'a hizmet etmek için geldim. Bu görevi hiçbir zaman bir makam, unvan veya kişisel kazanım olarak görmedim. İki şampiyonluk, sportif başarı ve ekonomik anlamda çok daha güçlü bir kulüp tablosuyla ayrılıyorum. Kendi hatamın sorumluluğunu alıyor ve bedelini ödüyorum. Benden sonra görevi devralacak arkadaşlarımın da bu başarıları sürdürmesi, Galatasaray'ı daha ileriye taşıması en büyük temennimdir.

Çünkü aslolan Galatasaray'dır. Makamlar ve görevler geçicidir. Kişiler gelir, kişiler gider. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir.

Tüm bu süreci ilmek ilmek örüp, kişisel zafer kazandığını düşünenlere kendi cümleleriyle bir hatırlatmada bulunmak isterim ki;

"Galatasaray, kişilerin hırslarından çok daha büyüktür."

Saygılarımla,

Abdullah KAVUKCU

İSTİFA MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Abdullah Kavukcu'nun Galatasaray yönetimindeki görevlerinden ayrılırken kulübe sunduğu istifa mektubu da ortaya çıktı. 1 Kasım 2026 tarihli mektubunda Galatasaray'da 24 yıllık üyelik geçmişine ve görev süresince yaşadığı gurura değinen Kavukcu, istifa kararını almasına neden olan sürece ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dursun Özbek'in uyguladığı yöntem ve tercihler nedeniyle daha önce de birçok kez istifayı düşündüğünü belirten Kavukcu, Galatasaray'ın menfaatlerini gözeterek bu kararından vazgeçtiğini ifade etti.

Kavukcu, mektubunda kendisine yönelik "kumpaslar ve organize iftiralar" kurulduğunu savunurken, Galatasaray değerlerine uymayan bir davranış sergilediği için üzgün olduğunu da dile getirdi.