Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekleri dünyaya geldi
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Kurt Efe adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına hakim olamazken bebeğin, babaya benzediği ileri sürüldü.
2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ilk bebekleri bu sabah 8.45'te Ulus'taki özel bir hastanede doğdu. Çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.
2. Sayfa'nın haberine göre, ilk kez babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ doğuma girdi. Duygu yüklü anlar yaşayan oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.
2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik" dedi.
Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen Başak Dizer, farklı kıyafet ve mekanlarda pozlar verdi. Instagram'da 830 binden fazla takipçisi bulunan Dizer, dün hamilelik pozlarını "Seni beklerken" notuyla paylaştı. Dizer'in heyecanını paylaştığı fotoğraflarına Müge Boz, Kıvanç Kasabalı, Meriç Aral, Cansu Tosun ve Nilgün Belgün gibi isimlerden yorum yağdı.