Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ ŞAŞIRTMIŞTI

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği öde sürüldü. Güzelliği ile bir dönem baş döndüren Kayacı'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BAŞKA BİRİSİ ÇIKTI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında bir model.