Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı - Haberler

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Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Sosyal medyada "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla yer alan kişi Paula Erika çıktı. Modelin prova görüntüsü eski manken Kayacı'ya çok benzetilmişti.

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ ŞAŞIRTMIŞTI

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği öde sürüldü. Güzelliği ile bir dönem baş döndüren Kayacı'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BAŞKA BİRİSİ ÇIKTI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında bir model.

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Aysun Kayacı Sosyal Medya Instagram Magazin Haberler

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