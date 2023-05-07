Asıl bombayı sona saklamış! Şeyma Subaşı'nın son gelinliği tam not aldı

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın düğünden son kareler de geldi. 3'üncü gelinliğini giyen Subaşı'nın bu tercihi geçer not aldı. Subaşı, bu kez kabarık ve transparan gelinlik giyen.

Şeyma Subaşı, 2021 yılında Ibiza'da evlilik teklifi aldığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz gün sade bir törenle nikah masasına oturdu. Uzun süredir düğün hazırlığı yapan ve "Düğünümüzü dünya konuşacak" diyen Subaşı, önceki gün Fas'ta kutlamalara başladı.

İLK İKİ GÜN SADELİKTEN YANAYDI

Düğünün ilk günü yöresel kutlama yapan Şeyma Subaşı,bölgeye uygun bir gelinlik tercih etti. İki parçadan oluşan bir gelinlik ve şapka tercih eden Subaşı, kutlama esnasında da tül ve dantel detaylı gelinlik tercih etti.

ASIL GELİNLİK ORTAYA ÇIKTI

Çiftin dün akşamki kutlamalarına ise Şeyma Subaşı'nın gelinliği damga vurdu. Önceki günler daha sade gelinlik tercih eden Subaşı bu kez gösterişli bir gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı. Prenses omuz detaylı, kabarık ve transparan gelinlik giyen Subaşı'nın seçimi oldukça beğenildi.

AFTER PARTY'DE MİNİ ELBİSE GİYDİ

Kızı Melisa'nın gelinlikle katıldığı tören sonrası Şeyma Subaşı, after party için ise mini askılı elbise giydi.