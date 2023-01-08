Prens Harry'den art arda bomba itiraflar! Yardım yürüyüşü sırasında cinsel organı donmuş

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak bütün unvanlarından vazgeçen Prens Harry "Spare" isimli kitabıyla büyük yankı uyandırdı. Harry'nin kitabında Afganistan'da 25 Afgan'ı öldürdüğünü itiraf etmesi akıllara durgunluk verirken kitabından Kraliyet ailesiyle ilgili birçok sırlar açığa çıktı.

Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında yazdıkları basına sızdı. Kraliyet'le bağını koparan Prens Harry'nin özel hayatına dair çarpıcı itiraflarının yer aldığı kitap bütün sırları açığa çıkarmış durumda. Moda yazarı Pelin Kaya'nın paylaşımında yer alan bilgiler arasında Harry'nin kitabında hayatı boyunca uğradığı zorbalıkları anlattığı ve babası Kral Charles'ın Prenses Diana'ya söylediği sözler yer alıyor.

. Prens Harry, Meghan Markle ile ilgili hararetli bir tartışma sırasından William'ın Meghan'a zor ve kaba deyip kendisini yakasından yakalayıp yere fırlattığı iddia ediliyor. İddiasına göre sıyrıklar ve morluklar da dahil olmak üzere gözle görülür yaralanmalara neden olmuş.

. Prens Harry, gerçek babasının Prenses Diana'nın eski sevgilisi Binbaşı James Hewitt olduğu yönündeki spekülasyonların ortasından büyümüştü. Kral Charles'ın o dönem Prens Harry'e sadistçe şakalar yaptığını ve babasının James Hewitt olduğunu ima ediyormuş.

.Bekaretini 17 yaşında yaşlı bir kadınla birlikte olarak kaybettiğini söyleyen Prens Harry, iddiasına göre kadının ona genç bir aygır gibi davrandığını ve poposuna vurup gönderdiğini ileri sürdü. Prens Harry ayrıca ergenliğinde yasaklı madde de kullandığını itiraf ediyor.

. Prens Harry William'ın düğününün öncesinde yaptıkları 200 millik Arktik yardım yürüyüşünde cinsel organının donduğunu düğün esnasında hala iyileşmekte olduğunu ve düğüne o şekilde katıldığını söylemiş. Harry ayrıca o dönem hakkında çıkan "sünnetsiz" iddialarına da sünnet olduğunu söyleyerek açıklık getirmiş.

. Kral Charles 1984'te ikinci çocuk da doğunca Diana'ya "Seninle işim bitti" demiş. Diana'nın ölümünden sonra babası Harry' hiç sarılmamış.

. Prens Harry annesi Diana'nın ölmediğini, basından kaçma için ölümünün kurgu olduğunu ve yıllarını o gün neler olduğunu öğrenmeye harcamış.