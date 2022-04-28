13 yıl önce Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz, yıllar sonra gündem oldu
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Yıllar önce yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasına 130 kere başvuran ve büyük ödül 500 bin TL'nin sahibi olan Ülkühan Yılmaz'ın son hali gündem oldu. Kilo veren Yılmaz'ın saç ve sakalının beyazlaması dikkatlerden kaçmadı.
2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu yaptığı Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Ülkühan Yılmaz, yıllar sonra gündem oldu. Yarışmaya 130 kere başvuran Yılmaz, büyük ödülü kazanarak programa damga vurmuştu.
Show TV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programında, Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddetmiş ve kutusuna gitmek istemişti. Yılmaz kutusuna gitme kararı aldığında geride 20 bin TL ve 500 bin TL kalmıştı. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" diyerek kutusunu açtıran Ülkühan Yılmaz 500 bin TL'nin sahibi olmuştu.
10 çocuklu maddi durumu kötü bir aileden geldiğini söyleyen Ülkühan Yılmaz, kazandığı parayı da kardeşleri arasında bölüştüreceğini söylemişti. Yıllar önce beynindeki tümörden dolayı iki kez ameliyat olan Yılmaz, şimdilerde 43 yaşında. sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanın Ülkühan Yılmaz'ın saçlarının ve sakallarının beyazlaması da dikkatlerden kaçmadı.