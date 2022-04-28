13 yıl önce Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz, yıllar sonra gündem oldu

2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu yaptığı Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Ülkühan Yılmaz, yıllar sonra gündem oldu. Yarışmaya 130 kere başvuran Yılmaz, büyük ödülü kazanarak programa damga vurmuştu.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Show TV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programında, Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddetmiş ve kutusuna gitmek istemişti. Yılmaz kutusuna gitme kararı aldığında geride 20 bin TL ve 500 bin TL kalmıştı. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" diyerek kutusunu açtıran Ülkühan Yılmaz 500 bin TL'nin sahibi olmuştu.

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLDU

10 çocuklu maddi durumu kötü bir aileden geldiğini söyleyen Ülkühan Yılmaz, kazandığı parayı da kardeşleri arasında bölüştüreceğini söylemişti. Yıllar önce beynindeki tümörden dolayı iki kez ameliyat olan Yılmaz, şimdilerde 43 yaşında. sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanın Ülkühan Yılmaz'ın saçlarının ve sakallarının beyazlaması da dikkatlerden kaçmadı.