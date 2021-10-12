Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla çok konuşuldu.

TRANSPARAN DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

39 yaşındaki modacı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beğenileri topladı. Sırt dekolteli 7 pozunu paylaşan Saraçoğlu'nun kıyafetlerindeki transparan detayı çok beğenildi. Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Saraçoğlu, daha önce de kasık dekolteli kıyafetiyle gündeme gelmişti.

"İSTEDİĞİNİZ GİBİ VURABİLİRSİNİZ"

Saraçoğlu'nun paylaşımına, "Ay ne kadar müsait bir sırt... İstediğiniz gibi vurabilirsiniz" notunu düştü.

İşte Gülşah Saraçoğlu'nun sırt dekolteli transparan kıyafetleriyle verdiği pozlar;





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