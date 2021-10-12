Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu - Haberler Magazin
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Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Modacı Gülşah Saraçoğlu, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. 39 yaşındaki Saraçoğlu, sırt dekolteli transparan kıyafetleriyle verdiği pozları paylaşınca gündeme damga vurdu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla çok konuşuldu.

TRANSPARAN DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

39 yaşındaki modacı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beğenileri topladı. Sırt dekolteli 7 pozunu paylaşan Saraçoğlu'nun kıyafetlerindeki transparan detayı çok beğenildi. Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Saraçoğlu, daha önce de kasık dekolteli kıyafetiyle gündeme gelmişti.

"İSTEDİĞİNİZ GİBİ VURABİLİRSİNİZ"

Saraçoğlu'nun paylaşımına, "Ay ne kadar müsait bir sırt... İstediğiniz gibi vurabilirsiniz" notunu düştü.

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

İşte Gülşah Saraçoğlu'nun sırt dekolteli transparan kıyafetleriyle verdiği pozlar;

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu
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Servet Uzun
Servet Uzun
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Haber: Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu - Haberler Magazin
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