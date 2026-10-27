Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

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58 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman, 32 yaşındaki Azerbaycanlı hemşire Rahime Hacıyeva ile evlilik hazırlığı yaptığını açıkladı. Üç ay önce söz kestiklerini belirten sanatçı, düğünlerinin yakında olacağını söyledi.

“AZERBAYCAN’IN PRENSESİ GELİYOR”

İlişkisi hakkında konuşan El Roman, evlilik sözleşmesi yapmayı düşünmediğini ifade etti. Şarkıcı, “Söz kestik, yakında düğünümüz var. Evlilik sözleşmesi yapmayacağım. Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye” dedi.

“MAL VARLIKLARIMI ÖNCEDEN PAYLAŞTIM”

Mal varlığını çocukları arasında paylaştırdığını söyleyen El Roman, “Çocuklarım milyoner. Ben ölmeden önce o işleri yaptık. Öldükten sonra yaşanabilecek kaos ortamını biliyorum, hepsini önceden hallettim” ifadelerini kullandı.