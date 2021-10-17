Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı - Haberler Magazin
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Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylarla gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaşarak "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notunu düştü. Ancak paylaşımını hemen sildi.

Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Aygün yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı.

Ultrason görüntülerinden sonra bebeğini düşürdüğü dile getiren Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim" notunu düşen Aygün, bir süre sonra fotoğrafları sildi.

Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı

Hemen ardında bir paylaşım daha yapan Aygün Aydın, bir sonraki gönderisinde ise "DNA testine bile lüzum yok gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış" notunu düştü. Aygün'ün bu paylaşımına ise binlerce yorum geldi.

Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı

Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı

Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı'ya yönelik paylaşımlarda bulunmuştu. İş adamı Hakan Sabancı, oyuncu Aygün Aydın hakkında sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak,1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Aygün'ün kararı ihlal ettiğini iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın'ın kararı ihlal ettiği tespit etti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün'ü 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı. Kararın üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aygün, İnfaz Bürosuna teslim oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aygün tutuklanarak, 3 günlük zorlama hapsi için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı

Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı

Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı
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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı - Haberler Magazin
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