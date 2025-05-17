Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Osmanlı şehzadelerinin izlerini günümüze ulaştıran kadim şehir Manisa, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivaller zincirinin 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başladığını hatırlatarak "O gün verdiğimiz bir söz vardı. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu'nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik." ifadelerini kullandı.

Verilen sözün üzerinden beş yıl geçtiğini belirten Bakan Ersoy, "Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir." dedi.

Festivalin elitist anlayıştan uzak, toplumun her kesimine hitap eden, kültür ve sanatı halkla buluşturan bir marka değere dönüştüğünü vurguladı.

9 Günde 520 Etkinlik, 33 Noktada Kültür Buluşmaları

Festivalin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, Manisa'nın da bu yıl festival şehirleri arasına katıldığını söyledi.

Ersoy, "Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız." diyerek programın kapsamını paylaştı.

Festivalde konserlerden tiyatroya, sergilerden atölyelere, geleneksel ve dijital sanatın her alanına uzanan çok yönlü bir içerik planlandığını belirten Bakan Ersoy, "Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız." dedi.

Bu denli kapsamlı bir etkinlik silsilesinin tamamını toplantıda paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Bakan Ersoy, festival boyunca Murat Boz, Bayhan, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Uğur Işılak, Kıraç, Merve Özbey, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen'in sahne alacağını açıkladı.

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının Manisalı sanatseverler için perde açacağı bilgisini aktaran Ersoy, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da bu kapsamda festivalde yer alacağını söyledi.

Çocukları Etkinliklerimize Bekliyoruz

Festivalde "Seyyah Anadolu Medeniyetleri", "Köklere Yolculuk", "Lidya'nın İzleri", "Yaşayan Miras Ahşap İşleri" gibi tematik sergilere yer verileceğini belirten Bakan Ersoy, heykel, resim, ebru, çini gibi sanat atölyeleri ve workshopların da düzenlendiğini ifade etti.

"Ailelerimizden özellikle çocuklarını bu etkinliklere getirmelerini rica ediyorum." diyen Bakan Ersoy, ayrıca konferans, söyleşi ve çalıştaylarla festivalin entelektüel boyutunun da öne çıkarılacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa mutfağının tanıtılacağı 11 lezzet durağı ile gastronomi etkinliklerine de yer verildiğini vurgulayarak festivalin hem sosyal hem de ekonomik kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Yeni Manisa Müzesi Kapılarını Açtı

Festival kapsamında Yeni Manisa Müzesi'nin açılışının da yapıldığını belirten Ersoy, "Manisa'ya yakışır bir eser olarak inşa ettiğimiz bu çağdaş kompleks 8 bin 245 metrekare kapalı alana sahip." diyerek müzenin fiziksel özelliklerini paylaştı. Bakan Ersoy, müzenin etkileşimli sunumlar ile öğrenmeyi kolaylaştıran bir yaşam alanı olduğunu da belirtti.

"Müzeler bakıp geçilecek bir yapı, bir kurum değildir. Özellikle zaman ayrılması gereken, kültürü ve tarihi görerek, deneyimleyerek, etkileşim ve iletişim içerisinde öğrenebileceğimiz bir yaşam alanıdır." diyen Ersoy, Yeni Manisa Müzesi'nin bu anlayışla tasarlandığını ifade etti.

Müzenin şu anda 1.700'den fazla eseri sergilediğini ifade eden Ersoy, bu sanat mekânının çok çeşitli malzeme gruplarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kültür Yolu'ndan Rekorla Geçiş

Festivalin geçmişten bugüne ulaştığı noktaya değinen Bakan Ersoy, "2021 yılında Beyoğlu'nda, 80 farklı mekânda 2 binden fazla sanatçımızın katılımıyla 380'nin üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik." dedi.

Ersoy, bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehirde binden fazla mekânda düzenlenecek 6 bin 800'ü aşkın etkinlikte yaklaşık 45 bin sanatçının halkla buluşacağını belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi daima somut hizmet ve eserlerle, hedef ve amaçlarımızı rekor üzerine rekor kıran rakamlarla taçlandırdık." diyen Bakan Ersoy, hizmet ve eser çıtasını sürekli yükselttiklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Yolumuza her alanda daha iyisi, daha fazlası için devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Festivalin İlk Gününde Kütüphane ve Müze Açılışı

Festival kapsamında Manisa İl Halk Kütüphanesi'nin açılışının da yapılacağını belirten Bakan Ersoy, tüm vatandaşları festivale, müzelere ve kütüphanelere davet ederek, "Her şey sizler için yapılıyor. Eğlenerek, öğrenerek, deneyimleyerek keyifli zaman geçirmek için sizleri bekliyoruz." dedi.

Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazileri rahmetle anarak tamamlayan Ersoy, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın toplantısının ardından Manisa Müzesi'nin de açılışını yaptı.

Bakan Ersoy daha sonra, festival rotasında sanatseverlerle buluşacak etkinlikleri ziyaret etti.