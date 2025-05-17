Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu. Bakan Ersoy, festivalin dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldiğini belirtti. Festivalin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde gerçekleştiğini ve 9 gün boyunca 520 etkinlik ile 33 noktada kültür buluşmaları yapılacağını ifade etti. Festivalin, elitist anlayıştan uzak, toplumun her kesimine hitap eden, kültür ve sanatı halkla buluşturan bir marka değere dönüştüğünü vurguladı.

Osmanlı şehzadelerinin izlerini günümüze ulaştıran kadim şehir Manisa, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivaller zincirinin 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başladığını hatırlatarak "O gün verdiğimiz bir söz vardı. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu'nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik." ifadelerini kullandı.

Verilen sözün üzerinden beş yıl geçtiğini belirten Bakan Ersoy, "Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Festivalin elitist anlayıştan uzak, toplumun her kesimine hitap eden, kültür ve sanatı halkla buluşturan bir marka değere dönüştüğünü vurguladı.

9 Günde 520 Etkinlik, 33 Noktada Kültür Buluşmaları

Festivalin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, Manisa'nın da bu yıl festival şehirleri arasına katıldığını söyledi.

Ersoy, "Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız." diyerek programın kapsamını paylaştı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Festivalde konserlerden tiyatroya, sergilerden atölyelere, geleneksel ve dijital sanatın her alanına uzanan çok yönlü bir içerik planlandığını belirten Bakan Ersoy, "Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız." dedi.

Bu denli kapsamlı bir etkinlik silsilesinin tamamını toplantıda paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Bakan Ersoy, festival boyunca Murat Boz, Bayhan, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Uğur Işılak, Kıraç, Merve Özbey, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen'in sahne alacağını açıkladı.

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının Manisalı sanatseverler için perde açacağı bilgisini aktaran Ersoy, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da bu kapsamda festivalde yer alacağını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Çocukları Etkinliklerimize Bekliyoruz

Festivalde "Seyyah Anadolu Medeniyetleri", "Köklere Yolculuk", "Lidya'nın İzleri", "Yaşayan Miras Ahşap İşleri" gibi tematik sergilere yer verileceğini belirten Bakan Ersoy, heykel, resim, ebru, çini gibi sanat atölyeleri ve workshopların da düzenlendiğini ifade etti.

"Ailelerimizden özellikle çocuklarını bu etkinliklere getirmelerini rica ediyorum." diyen Bakan Ersoy, ayrıca konferans, söyleşi ve çalıştaylarla festivalin entelektüel boyutunun da öne çıkarılacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa mutfağının tanıtılacağı 11 lezzet durağı ile gastronomi etkinliklerine de yer verildiğini vurgulayarak festivalin hem sosyal hem de ekonomik kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Yeni Manisa Müzesi Kapılarını Açtı

Festival kapsamında Yeni Manisa Müzesi'nin açılışının da yapıldığını belirten Ersoy, "Manisa'ya yakışır bir eser olarak inşa ettiğimiz bu çağdaş kompleks 8 bin 245 metrekare kapalı alana sahip." diyerek müzenin fiziksel özelliklerini paylaştı. Bakan Ersoy, müzenin etkileşimli sunumlar ile öğrenmeyi kolaylaştıran bir yaşam alanı olduğunu da belirtti.

"Müzeler bakıp geçilecek bir yapı, bir kurum değildir. Özellikle zaman ayrılması gereken, kültürü ve tarihi görerek, deneyimleyerek, etkileşim ve iletişim içerisinde öğrenebileceğimiz bir yaşam alanıdır." diyen Ersoy, Yeni Manisa Müzesi'nin bu anlayışla tasarlandığını ifade etti.

Müzenin şu anda 1.700'den fazla eseri sergilediğini ifade eden Ersoy, bu sanat mekânının çok çeşitli malzeme gruplarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Kültür Yolu'ndan Rekorla Geçiş

Festivalin geçmişten bugüne ulaştığı noktaya değinen Bakan Ersoy, "2021 yılında Beyoğlu'nda, 80 farklı mekânda 2 binden fazla sanatçımızın katılımıyla 380'nin üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik." dedi.

Ersoy, bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehirde binden fazla mekânda düzenlenecek 6 bin 800'ü aşkın etkinlikte yaklaşık 45 bin sanatçının halkla buluşacağını belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi daima somut hizmet ve eserlerle, hedef ve amaçlarımızı rekor üzerine rekor kıran rakamlarla taçlandırdık." diyen Bakan Ersoy, hizmet ve eser çıtasını sürekli yükselttiklerini vurguladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Yolumuza her alanda daha iyisi, daha fazlası için devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Festivalin İlk Gününde Kütüphane ve Müze Açılışı

Festival kapsamında Manisa İl Halk Kütüphanesi'nin açılışının da yapılacağını belirten Bakan Ersoy, tüm vatandaşları festivale, müzelere ve kütüphanelere davet ederek, "Her şey sizler için yapılıyor. Eğlenerek, öğrenerek, deneyimleyerek keyifli zaman geçirmek için sizleri bekliyoruz." dedi.

Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazileri rahmetle anarak tamamlayan Ersoy, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın toplantısının ardından Manisa Müzesi'nin de açılışını yaptı.

Bakan Ersoy daha sonra, festival rotasında sanatseverlerle buluşacak etkinlikleri ziyaret etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Antalya'da ruhsatsız diş tedavi konteyneri mühürlendi

Konteynerde skandal! Derhal mühürlendi
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

"Galatasaray Arda'yi istedi iddiası" İşte verdiği cevap
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.