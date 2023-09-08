Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettirdiği Mevlevihane 7 Ekim'de açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi, 7 Ekim'de hizmete açılacak. Tavan işlemeleri, ahşap oymaları ve ışıklandırma ile eski ihtişamına kavuşan Mevlevihane; bir müze olarak hizmet verecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Burayı Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden ihya ettik" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla tavan işlemeleri, ahşap oymaları, çevre düzenlemesi ve ışıklandırmayla ilk günkü ihtişamına kavuşan 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi, 7 Ekim'deki açılış öncesi kapılarını basın mensuplarına açtı. Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle yaşatılacağı kompleksi, basın mensuplarına gezdiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Çok heyecanlıyız. 1615 yılında kurulan Mevlevihane'den geriye 1958 yılında yeniden yapılan türbe dışında hiçbir şey kalmamıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden ihya ettik" dedi.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE YENİLENDİ

8500 yıllık Arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda eşsiz eserlere sahip olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi marifetiyle adeta açık hava müzesine dönüşüyor. Kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi'ni tekrar gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda Mevlevîliğin önemli isimlerinden Cünûnî Ahmed Efendi tarafından kurulan yapıyı aslına uygun şekliyle ayağa kaldırdı.

GÖSTERİ VE KURSLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

'Semahane', 'Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif' ve 'Dedegan Hücreleri ve Selamlık' olmak üzere 3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle Bursa'ya değer kattı. Mevlevihane'nin özellikle Semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırırken, Matbah-ı Şerif bölümü Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müze olarak hizmet verecek. Bunun yanında Dedegan Hücreleri ve Selamlık bölümünde de Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle uzmanlık seviyesinde musiki ve hat dersleri verilecek. Haftalık sohbet programları, sema gösterileri, musiki ve hat dersleri ile Mevlevi kültürü tüm yönleri ile burada yaşatılacak.

SEMAZEN GÖSTERİSİ İZLEDİLER

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, adeta küllerinden doğan Bursa Mevlevihanesi'ni açılış öncesi basın mensuplarına gezdirdi. Açılış öncesi son düzenlemelerin yapıldığı Mevlevihane'nin tüm bölümlerini basın mensupları ile birlikte gezen Başkan Aktaş, daha sonra Bursa Mevlevihanesi için özel eğitim alan 21 semazenin sema gösterisini izledi.

BAŞKAN AKTAŞ: YENİDEN İHYA ETTİK

Bursa için çok önemli bir açılışın arifesinde olduklarını belirten Başkan Aktaş, "Çok heyecanlıyız. Yazılı kaynaklara göre 1615 yılında kurulan Mevlevihane, bakımsızlıktan yıkılarak, yerine su deposu yapılmış, geriye 1958 yılında yeniden yapılan türbe dışında hiçbir şey kalmamıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden ihya ettik. Mevlevîhâne 3.500 metrekarelik alan içerisine inşa edildi, 1500 metrekare alan da otopark olarak düzenlendi. Mevlevîhâne alanı ise yaklaşık 1150 metrekare net kullanım alanına sahip" dedi.

EĞİTİM MERKEZİ OLARAK DA KULLANILACAK

Müze olarak hizmet verecek matbah kısmı içerisinde Mevlevilik, Mevlana, Bursa Mevlevihanesi, sema gibi başlıklar altında bilgilendirmeler ile birlikte koleksiyonlara da yer verileceğini ifade eden Başkan Aktaş, buranın aynı zamanda bir eğitim merkezi gibi kullanılacağını vurguladı.

"KÜTÜPHANE KISMINDAN DA FAYDALANABİLECEKLER"

Selamlık dairesinin altında bulunan dış kısımdaki 2 dedegan hücresinde geleneksel Türk sanatları dahilinde ki hat-tezhip gibi sanatların enderun usulünde eğitimlerinin verileceğini açıklayan Başkan Aktaş, "Yine selamlık dairesinin girişinde iç kısımda yer alan 3 hücre ise Türk musikisi dahilinde yer alan ney, kudüm, bendir tambur, kanun gibi enstrümanların eğitimlerinin verileceği alanlar olacak. Selamlık binasının üst katında yer alan mabeyn alanında ziyaretçiler kütüphane kısmından faydalanabilecek. Selamlık binasının son kısmı olan şeyh odası ise süreç içerisinde mesnevi okumalarına, sohbetlere ve toplantılara ev sahipliği yapacak. Semahane kısmında da haftada 1, 2 veya 3 gün sema mukabeleleri olacak. Ayrıca Mevlevîhâne, Bursa'da yetişen semazen ekibi ev sahibi olmak üzere Konya ve İstanbul'dan gelecek ekiplere de sadece sema amaçlı tahsis edilebilecek. Halihazırda eğitim alan 21 öğrenci, Mevlevihane'nin açılışında sema yapabilecek konuma geldi. Burada birçok gönüllünün, ekip arkadaşımızın emekleri var, katkıları var. Allah her birinden razı olsun. Bursa Mevlevihanesi'nin açılışını, inşallah 7 Ekim'de gerçekleştirip Bursa'mızın ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.