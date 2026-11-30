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Japonya'nın Hokkaido Adası'nda ortaya çıkan cinayet davasında kan donduran ayrıntılar mahkemeye taşındı. Bar işletmecisi Toshihiko Matsukura'nın, ilişki yaşadığı 28 yaşındaki hemşire Hinano Kudo'yu 31 Aralık 2025'te evinde iple boğarak öldürdüğü ve cesedini kendi işlettiği barın duvarındaki boşluğa sakladığı iddia edildi. Üstelik cesedin duvarın arkasında bulunduğu süreçte işletmenin müşterilere hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

İLİŞKİSİNİ EŞİNE VE ÇEVRESİNE AÇIKLAMAKLA TEHDİT ETTİ

Savcılığın mahkemeye sunduğu iddialara göre Matsukura ile Kudo arasındaki ilişki 2023 yılında başladı. Evli ve çocuk sahibi olan Matsukura'nın, genç kadına boşanma sürecinde olduğunu söylediği ancak gerçeğin farklı olduğu öne sürüldü.

Kudo'nun Matsukura'nın hâlâ evli olduğunu öğrenmesinin ardından ilişkiyi bitirdiği ve kendisine karşı hukuki işlem başlatmakla tehdit ettiği belirtildi. Genç kadının daha sonra başka bir erkekle evlendiği de mahkemede dile getirildi.

Savcılık, bu gelişmelerin ardından Matsukura'nın Kudo'yu öldürdüğünü iddia etti.

CESEDİ BARIN DUVARINA GİZLEDİ, MÜŞTERİLERE HİZMET VERMEYE DEVAM ETTİ

İddianameye göre Matsukura, 31 Aralık 2025'te Kudo'nun Hidaka kasabasındaki evinde genç kadını iple boğarak öldürdü. Cesedi 1 Ocak 2026'da işlettiği Lady Luck adlı bara götürerek duvarın alt bölümündeki bir boşluğa yerleştirdi.

Kudo'nun kayıp olduğu ihbarı aynı gün büyükannesi tarafından yapıldı. Buna rağmen Matsukura'nın 2 Ocak'ta barı yeniden açarak müşterilere hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

The Sun'ın aktardığı mahkeme bilgilerine göre, cesedin gizli olduğu günlerde işletmede dört ya da beş hava temizleme cihazı çalışıyordu. Barı ziyaret eden bir müşterinin, işletme sahibinin de alışılmışın dışında kasvetli göründüğünü söylediği aktarıldı.

Matsukura'nın cesedi duvarın içine sakladığını 8 Ocak'ta itiraf ettiği, 11 Ocak'ta ise polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

SANIK CİNAYETİ REDDETTİ, CESEDİ SAKLADIĞINI KABUL ETTİ

26 Kasım'da Sapporo Bölge Mahkemesi'nde başlayan davada Matsukura, cinayet suçlamasını kabul etmedi. Sanık, cesedi sakladığını ise kabul ederek mahkemede, "Cinayeti işlemedim. Cesedi terk ettiğimi kabul ediyorum" dedi.

Savunma tarafı, Kudo'nun ilişkilerinin bozulduğu dönemde şiddet eğilimi gösterdiğini ve Matsukura'yı bıçakla tehdit ettiğini ileri sürdü. Sanık, cinayette kullanıldığı iddia edilen ipin de kadını öfke nöbetleri sırasında kontrol altında tutmak amacıyla satın alındığını savundu.

POLİS MEMURU VE ADLİ TIP UZMANI TANIKLIK YAPTI

27 Kasım'daki duruşmada, sanıkla gözaltına alınmadan önce görüşen polis memuru tanık olarak dinlendi. Polis memuru, Matsukura'nın kendisine kadını öldürüp cesedini işletmesinin içine sakladığını söylediğini aktardı. Sanığın, kadının ailesini mahvetmek ve barı yakmakla tehdit ettiğini öne sürdüğü de mahkemede dile getirildi.

Kudo'nun otopsisini yapan doktor da tanık olarak dinlendi. Doktor, genç kadının yüzünde direnmeye bağlı olduğu değerlendirilen yaralar bulunduğunu, ayrıca normal koşullarda asılma vakalarında kırılması beklenmeyen bir kemiğin kırıldığını belirterek ölümün başka bir kişinin müdahalesi sonucu meydana geldiğini düşündüğünü söyledi.

Davada temel tartışma, Kudo'nun ölümüne Matsukura'nın neden olup olmadığı üzerinde yoğunlaşıyor. Sanık cesedi sakladığını kabul ederken cinayet suçlamasını reddetmeye devam ediyor.