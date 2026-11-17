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Singapur ile Brezilya milli takımları arasındaki hazırlık maçı Brezilya'nın 7-0'lık galibiyetiyle sona erdi. 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 13.00'te Singapur Ulusal Stadyumu'nda başlayan maçta Vinicius Junior, ilk yarının 9 ile 21. dakikaları arasında üç gol atarak hat-trick yaptı.

SİNGAPUR BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 7-0 bitti. Brezilya soyunma odasına 4-0 önde girdi ve ikinci yarıda da üç gol bularak farkı yediye çıkardı; Singapur ise karşılaşmayı golsüz tamamladı.

GOLLERİ KİM ATTI?

Vinicius Junior 9, 15 ve 21. dakikalarda ağları sarstı. Endrick 31. dakikada skoru 4-0 yaptı. İkinci yarıda önce 51. dakikada Estevao, ardından 65. dakikada Rayan gol attı. Son golü, 74. dakikada topu kendi kalesine gönderen Singapurlu Raoul Suhaimi yazdı.

ANCELOTTI NEDEN YOKTU?

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti cezalıydı. İtalyan teknik adam, 14 Kasım Cumartesi günü Japonya'ya 3-2 kaybedilen maçta kırmızı kart görmüştü. O maçta kırmızı kartla oyundan atılan Raphinha da Singapur karşısında forma giymedi.

MAÇ HANGİ TURNUVADA OYNANDI?

Karşılaşma, kasımdaki FIFA milli maç arasında Singapur'da düzenlenen dört takımlı hazırlık turnuvasının son gününde oynandı. Ev sahibi Singapur ve Brezilya'nın yanında turnuvada Japonya ile Paraguay da vardı. Singapur ilk maçında Paraguay'a 4-1 yenilmişti. Bu iki hazırlık maçı, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra sahaya çıkan Brezilya'nın yıl içindeki son karşılaşmalarıydı.