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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaşacağı takımlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 19 milli takımın mücadele edeceği organizasyonda gruplar ve etaplara ev sahipliği yapacak ülkeler, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.

Ay-yıldızlılar, 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde Slovenya'daki ilk etap, 23-27 Haziran 2027 tarihlerinde Bulgaristan'daki 2. etap, 14-18 Temmuz 2027 tarihlerinde ise Japonya'daki 3. etapta sahaya çıkacak. Maçların tarih ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.

Ekipler, her ayakta 4 karşılaşma oynayacak. Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2027 Erkekler VNL Finalleri, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'ndeki grupları ve rakipleri şöyle:

Gruplar

1. Etap (Slovenya):

Slovenya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Finlandiya

2. Etap (Bulgaristan):

Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Belçika

3. Etap (Japonya):

Japonya, İtalya, Rusya, Fransa, Küba, İran

Rakipler

1. Etap:

Slovenya-Türkiye

İtalya-Türkiye

Türkiye-Finlandiya

Türkiye-Ukrayna

2. Etap:

Türkiye-Belçika

Türkiye-Sırbistan

Bulgaristan-Türkiye

Türkiye-Almanya

3. Etap:

Rusya-Türkiye

Türkiye-İran

Japonya-Türkiye

Fransa-Türkiye

Kaynak: AA