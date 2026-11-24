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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 2027'de ödemeyi planladıkları mali katkı payını bu yılın sonuna kadar ödeyeceklerini ve mahkemeye desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Takaiçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UCM Başkanı Tomoko Akane ile görüştüğünü belirtti.

Akane'nin, UCM'nin "içinde bulunduğu durumdan ötürü" Japonya'dan 2027'de mahkemeye ödemeyi planladığı mali katkıyı ödemesini istediğini aktaran Takaiçi, tahakkuk edilen payı bu yılın sonuna kadar ödeyeceklerini duyurdu.

Takaiçi, bu ödemeyle en büyük mali destekçisi olarak UCM'ye desteklerini sürdüreceklerini kaydederek, "Japon hükümeti UCM'yi, hukukun üstünlüğünü korumada üstüne düşen rolü ve işlevleri yerine getirebilmesi için güçlü şekilde desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından Mahkemeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, ABD'nin UCM tarafından Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." ifadesini kullanmıştı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise karara karşı çıkmıştı.

Washington yönetimi, ağustosta UCM Başkanı Akane'nin de aralarında bulunduğu yargıç ve savcılara yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA