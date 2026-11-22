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Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, dört yıldır birlikte olduğu davulcu Maxx Morando ile ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palm Springs kentinde evlendi. Cumartesi günü düzenlenen tören, BBC'nin haberine göre bir yüzme havuzunun başında yapıldı.

Düğünden yansıyan fotoğraflarda çiftin beyaz çiçeklerle süslenmiş bir takın altında durduğu görülüyor. Beyaz bir gelinlik giyen Cyrus'ın düğününde annesi Tish Cyrus ile kız kardeşi Noah Cyrus'ın da bulunduğu bildirildi.

JAPONYA SEYAHATİNDE DİZ ÇÖKTÜ

Grammy ödüllü şarkıcı, 28 yaşındaki Morando ile nişanlandığını geçen yıl ABD televizyonlarından Good Morning America'ya verdiği röportajda doğrulamıştı. Cyrus, Morando'nun Asya seyahati sırasında diz çökerek evlenme teklif ettiğini anlatmıştı.

Cyrus o röportajda, "Her durumu kontrol etmeyi sevdiğim için beni şaşırtmak kolay değildir ama kendimi tamamen bırakmıştım ve inanılmaz şaşırdım" demişti.

Morando ise Wonderland dergisine verdiği röportajda planını gizli tutmak için çok dikkatli davranmak zorunda kaldığını söylemişti. Morando, önce birkaç gün Tokyo'da kaldıklarını, ardından Kyoto'ya geçtiklerini, Cyrus'ı şaşırtmak için teklifi son günün son anına bıraktığını anlatmıştı.

İLK EVLİLİĞİ LIAM HEMSWORTH İLE

33 yaşındaki Cyrus daha önce Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth ile evliydi. "Flowers" ve "Party in the U.S.A." gibi hit şarkıların sahibi Cyrus, Açlık Oyunları yıldızı Hemsworth ile on yıllık ilişkinin ardından 2018'de evlenmiş, çift 2019'da ayrılmıştı.

KÖR RANDEVUDA TANIŞTILAR

Cyrus, 2023'te British Vogue'a verdiği röportajda Morando ile bir kör randevuda tanıştıklarını söylemişti. Morando, Los Angeles merkezli Liily grubunun davulcusu. Grup, 2022'de Cyrus'ın sunduğu NBC'nin yılbaşı programına, Cyrus'ın vaftiz annesi merhum Dolly Parton ve David Byrne gibi müzisyenlerle birlikte katılmıştı.

Kaynak: BBC