Lider kripto para Bitcoin (BTC), ABD borsalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olduğu perşembe günü 61 bin 500 dolara kadar yükseldi. Günlük grafikte kasımın ikinci yarısında oluşan ölüm kesişimi ise bu toparlanmanın gücünü sorgulatıyor.

Ölüm kesişimi, 50 günlük üstel hareketli ortalamanın 200 günlüğün altına inmesiyle oluşuyor ve düşüş eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor. Bitcoin iki ortalamanın da yüzde 16 ile 19 altında işlem görüyor. Hisse piyasasında ise S&P 500 endeksi altın kesişim bölgesinde kalmayı sürdürüyor.

100 MİLYON DOLARLIK AÇIĞA SATIŞ TASFİYESİ

Çarşamba günü 57 bin 200 dolara kadar gerileyen Bitcoin, perşembe günü yaklaşık yüzde 4 değer kazandı. Yükselişte açığa satış pozisyonlarında 100 milyon doları aşan tasfiye yaşandı, uzun pozisyonlardaki tasfiye 22 milyon dolarda kaldı.

Tatil nedeniyle işlem hacmi düşük seyretti ve kapanan açığa satış pozisyonları fiyatı yukarı itti. Bitcoin haftanın başındaki seviyesine dönerken kasımdaki kaybı yüzde 20'yi aşıyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırmasını beklerken Japonya'dan da sıkılaşma sinyali geldi. Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, enflasyon hedefi aşılırsa faiz artışlarının hızlanabileceğini söyledi.

Bir kripto borsasının analisti "ABD ve Japonya'daki parasal sıkılaşmanın birleşimi küresel finansman koşullarını yeniden şekillendirebilir, yen taşıma işlemleri üzerindeki baskıyı artırabilir ve Bitcoin ile diğer riskli varlıklar için ek likidite sorunları yaratabilir." ifadelerini kullandı. Analiste göre gümrük vergisi tehditleri de enflasyon görünümüne yeni belirsizlik ekliyor.

TALEP İKİ YILIN EN ZAYIF SEVİYESİNDE

Teknik analizlerde 62 bin ile 64 bin dolar arası direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Destek ise 57 bin 500 ile 58 bin 500 dolar arasında bulunuyor. Bu bölgenin kırılması halinde kasımın en düşük seviyesi olan 55 bin dolar gündeme gelebilir.

Zincir üstü verilere göre yeni arzla karşılaştırılan Bitcoin talebi yaklaşık iki yılın en zayıf seviyesine indi. Gösterge 2026'nın neredeyse tamamında negatif kaldı ve henüz dönüş sinyali vermiyor.

Günlük göreceli güç endeksi (RSI) 28 ile aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Benzer seviyeler şubat ve haziranda toparlanmalardan önce görülmüştü. Güçlü düşüş eğilimlerinde aşırı satım koşulları uzun süre devam edebiliyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri bugün Türkiye saatiyle 17.30'da yeniden işleme açılacak. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,9 değer kazanan Bitcoin 61 bin 600 dolardan işlem görüyor.